Російський боксер з канадським паспортом розкритикував Усик за заяви на адресу РФ

Артур Бетербієв не згоден з позицією українського чемпіона, але при цьому вважає за краще жити подалі від режиму Путіна та війни, інформує ZN.ua.

Російський боксер з канадським паспортом розкритикував Усик за заяви на адресу РФ
Бетербієв минулого року отримав паспорт Канади
© Boxingscene

Чемпіон WBO, WBC та IBF у напівважкій вазі Артур Бетербієв (19-0, 19 КО) розкритикував заяви українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) на адресу Росії на фоні її військових злочинів.

"Слова Усика на адресу Росії? Думаю, його можна зрозуміти, як лікарі розуміють хворого. Вони ж із розумінням ставляться до хворого, не засуджують. Боксерам теж треба робити якісь знижки.

Боксери багато пропускають по голові – тим більше у важкій вазі. Потрібно враховувати це, не ображатись на нього, поставитися з розумінням. Все-таки важкі удари у важкій вазі", – сказав Бетербієв в інтерв'ю YouTube каналу Ушатайка.

Варто зазначити, що 38-річний Бетербієв, який народився в Дагестані, мешкає в Монреалі і влітку минулого року отримав канадський паспорт.


Данило Слесь, ZN.ua





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