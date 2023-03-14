Російський боксер з канадським паспортом розкритикував Усик за заяви на адресу РФ

Чемпіон WBO, WBC та IBF у напівважкій вазі Артур Бетербієв (19-0, 19 КО) розкритикував заяви українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) на адресу Росії на фоні її військових злочинів.

"Слова Усика на адресу Росії? Думаю, його можна зрозуміти, як лікарі розуміють хворого. Вони ж із розумінням ставляться до хворого, не засуджують. Боксерам теж треба робити якісь знижки.

Боксери багато пропускають по голові – тим більше у важкій вазі. Потрібно враховувати це, не ображатись на нього, поставитися з розумінням. Все-таки важкі удари у важкій вазі", – сказав Бетербієв в інтерв'ю YouTube каналу Ушатайка.

Варто зазначити, що 38-річний Бетербієв, який народився в Дагестані, мешкає в Монреалі і влітку минулого року отримав канадський паспорт.