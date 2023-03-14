У МОК відреагували на заклик Великої Британії чинити тиск на спонсорів для усунення росіян від Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет відреагував на лист Уряду Великої Британії спонсорам Олімпійських ігор із закликом не допустити повернення росіян та білорусів до змагань.

"МОК отримавлиста. Не урядам вирішувати, які спортсмени можуть брати участь у міжнародних змаганнях. Це був би кінець світового спорту, яким ми знаємо його сьогодні. Ми дуже сподіваємося, що британський уряд поважатиме автономію спорту, яку він відзначав у багатьох рішеннях., заяви та резолюції ООН .

Відповідно до організації спорту у всьому світі та Олімпійської хартії, вирішувати, які спортсмени можуть брати участь у міжнародних змаганнях, має бути винятковою відповідальністю спортивних організацій. Відповідно до цього, олімпійські спонсори не беруть участь у цьому процесі ухвалення рішень", - йдеться в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.