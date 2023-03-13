Український баскетболіст загинув у боях за Кремінну

Війна проти окупантів забрала життя ще одного спортсмена, інформує ZN.ua.

Український баскетболіст загинув у боях за Кремінну
Ханілевич грав у Вищій лізі
© Фото из соцсетей

Баскетболіст Олексій Ханілевич, який раніше виступав за "Кремень" у Вищій лізі, загинув у боротьбі проти російських окупантів.

Повідомляється, що у травні 2021 року Олексія призвали на термінову військову службу і повномасштабне вторгнення Росії він зустрів зі зброєю в руках.

У лютому 2023 року Ханілевич загинув під артилерійським обстрілом у бою під Кремінною в Луганській області.

У 24-річного баскетболіста залишилася вагітна дружина, яка чекає на народження доньки.

Нагадаємо, 24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Напрямок Кремінна-Сватове залишається одним із найнапруженіших у війні з окупантами, а ЗСУ намагаються просунутися до цих стратегічних важливих міст у Луганській області.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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