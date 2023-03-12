"Ми проти санкцій": у Вірменії виступили за допуск росіян до спортивних змагань

Генеральний секретар НОК Вірменії Грача Ростомян виступив за допуск росіян до спортивних змагань

"Ми проти несправедливих санкцій, які зараз застосовуються до російських та білоруських спортсменів. Їх відсторонення від міжнародних змагань шкодить не лише самим спортсменам, а й позбавляє багатомільйонну аудиторію вболівальників можливості спостерігати за мирним суперництвом найкращих спортсменів планети", - сказав Ростомян.

Нагадаємо, 24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які б не виключили росіян зі своїх змагань.