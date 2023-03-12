Український голкіпер відбив два поспіль пенальті наприкінці матчу УПЛ

Воротар зумів врятувати для команди нічию.

Український голкіпер відбив два поспіль пенальті наприкінці матчу УПЛ
Ісенко став героєм зустрічі
© ФК Ворскла

Голкіпер полтавської "Ворскли" Павло Ісенко відбив два поспіль пенальті у компенсований час матчу 17-го туру української Прем'єр-ліги проти "Вереса".

Спочатку на 90+3 хвилині 19-річний Ісенко парирував удар Дмитра Клоца. Однак після цього намагаючись не дати Михайлу Шестакову добити, капітан "Ворскли" Володимир Чеснаков здійснив фол у штрафному майданчику ще раз, а суддя призначив другий пенальті.

Павло зміг відбити і другий одинадцятиметровий, котрий цього разу виконував Семен Вовченко, а сам поєдинок завершився внічию з рахунком 2:2.

Шедеври біля воріт у виконанні Павла Ісенка ? #Football #UPL #Moments

— Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) March 12, 2023

Зазначимо, що Ісенко виграв усі три серії пенальті за "Ворсклу", у яких брав участь. У 2020 році у півфіналі Кубка України він зробив три сейви проти "Маріуполя", а в лютому 2023-го в рамках товариського турніру Winter Cup Павло ще двічі допоміг полтавцям у серіях пенальті з "Вересом" та "Поліссям".

Ісенко – є вихованцем полтавської "Ворскли", а в УПЛ дебютував 3 липня 2020 року у грі проти "Львова" (2:2).


Олексій Леонічев, ZN.ua





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