"Слава Україні та Грузії": грузинський боєць переміг росіянина на турнірі UFC у США

Грузин здобув перемогу.

Бій став головним у вечорі UFC
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Грузинський боєць легкої ваги Мераб Двалішвілі (15:4) здобув перемогу над росіянином Петром Яном (16:5).

Поєдинок пройшов на UFC Fight Night 221 у Лас-Вегасі, а Двалішвілі переміг одноголосним рішенням суддів: 50-45, 50-45, 50-45.

"Дякую всім, хто приїхав сюди. Я проти війни. Слава Україні, слава Грузії, слава свободі. Нам потрібна лише свобода. Ні війні. Будь ласка, зупиніть війну. Зупиніть війну. Я проти війни", – сказав Двалішвілі.

Нагадаємо, 24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які б не виключили росіян зі своїх змагань.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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