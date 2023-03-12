Уболівальники стамбульського «Галатасарая» з трибун закликали Ердогана піти

У Туреччині вболівальники «Галатасарая» на матчі з клубом «Касимпаша» влаштували справжню обструкцію президентові Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, пише soL HABER.

Фанати стамбульського клубу скандували гасла проти уряду країни та самого президента: «Бреши, бреши, бреши. Заливай, заливай, заливай. Минуло 20 років, у відставку подавай!».

Раніше подібне гасло звучало від уболівальників «Бешикташа» та «Фенербахче». Фанати різних клубів традиційно ворогують, проте у питанні ставлення до чинного президента вони об’єднались.

Після землетрусів у Кахраманмараші гнів проти уряду вилився на трибунах і фанати «Фенербахче» скандували гасло «Уряд у відставку» під час матчу з «Коньяспором» 25 лютого. Слідом за вболівальниками «Фенербахче» вболівальники «Бешикташа» 27 лютого під час матчу з «Антальяспором» повторили заклик.

У п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у країні на 14 травня, тобто на місяць раніше запланованого.

Найближчі вибори в Туреччині обіцяють бути найбільш напруженими за два десятиліття правління турецького лідера.

Опозиційна коаліція країни, що складається з шістьох партій, оголосила про висування єдиного кандидата в президенти — головного лідера опозиції Кемаля Кілічдароглу з лівоцентристської Республіканської народної партії.

За результатами опитування, опозиційний до Ердогана кандидат, може перемогти на виборах у Туреччині.