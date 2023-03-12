Уболівальники стамбульського «Галатасарая» з трибун закликали Ердогана піти

Раніше подібне гасло звучало від уболівальників «Бешикташа» та «Фенербахче», інформує ZN.ua.

Уболівальники стамбульського «Галатасарая» з трибун закликали Ердогана піти
© youtube.com

У Туреччині вболівальники «Галатасарая» на матчі з клубом «Касимпаша» влаштували справжню обструкцію президентові Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, пише soL HABER.

Фанати стамбульського клубу скандували гасла проти уряду країни та самого президента: «Бреши, бреши, бреши. Заливай, заливай, заливай. Минуло 20 років, у відставку подавай!».

Раніше подібне гасло звучало від уболівальників «Бешикташа» та «Фенербахче». Фанати різних клубів традиційно ворогують, проте у питанні ставлення до чинного президента вони об’єднались.

Після землетрусів у Кахраманмараші гнів проти уряду вилився на трибунах і фанати «Фенербахче» скандували гасло «Уряд у відставку» під час матчу з «Коньяспором» 25 лютого. Слідом за вболівальниками «Фенербахче» вболівальники «Бешикташа» 27 лютого під час матчу з «Антальяспором» повторили заклик.

Galatasaray trib?nleri de ‘h?k?met istifa’ dedihttps://t.co/EbpWom7Fxo pic.twitter.com/ere7JzND93

— soL Haber (@solhaberportali) March 11, 2023

У п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно переніс дату президентських і парламентських виборів у країні на 14 травня, тобто на місяць раніше запланованого.

Найближчі вибори в Туреччині обіцяють бути найбільш напруженими за два десятиліття правління турецького лідера.

Опозиційна коаліція країни, що складається з шістьох партій, оголосила про висування єдиного кандидата в президенти — головного лідера опозиції Кемаля Кілічдароглу з лівоцентристської Республіканської народної партії.

За результатами опитування, опозиційний до Ердогана кандидат, може перемогти на виборах у Туреччині.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Усик відповів на вимоги Ф'юрі, команди боксерів досягли угодиУсик відповів на вимоги Ф'юрі, команди боксерів досягли угоди
Зінченка вдруге поспіль визнано найкращим футболістом місяця в "Арсеналі"Зінченка вдруге поспіль визнано найкращим футболістом місяця в "Арсеналі"
Спонсорів Олімпійських ігор просять натиснути на МОКСпонсорів Олімпійських ігор просять натиснути на МОК
"Звичайні росіяни ні в чому не винні": екснаставник збірної України спробував виправдати окупантів"Звичайні росіяни ні в чому не винні": екснаставник збірної України спробував виправдати окупантів
Мудрик відзначився першою результативною дією у складі "Челсі"Мудрик відзначився першою результативною дією у складі "Челсі"
Блок рекламы


Похожие новости
"Я плакав": футболіст збірної України розповів про рішення батька піти на фронт"Я плакав": футболіст збірної України розповів про рішення батька піти на фронт
Клуб УПЛ "Кривбас" показав проєкти нової тренувальної бази та трибуни на стадіоніКлуб УПЛ "Кривбас" показав проєкти нової тренувальної бази та трибуни на стадіоні
Міністри спорту 36 країн закликали МОК усунути росіян та білорусів з посад у спортивних федераціяхМіністри спорту 36 країн закликали МОК усунути росіян та білорусів з посад у спортивних федераціях
Катар найняв пакистанців для заповнення трибун на футбольному ЧС-2022Катар найняв пакистанців для заповнення трибун на футбольному ЧС-2022
У "Шахтарі" закликали усунути Іран від ЧС-2022У "Шахтарі" закликали усунути Іран від ЧС-2022
У Німеччині закликали не допустити Росію та Білорусь до відбору на футбольний Євро-2024У Німеччині закликали не допустити Росію та Білорусь до відбору на футбольний Євро-2024
Фанати Боснії та Герцеговини закликали бойкотувати матч із РосієюФанати Боснії та Герцеговини закликали бойкотувати матч із Росією
США та ще 34 країни закликали посилити спортивні санкції проти РФСША та ще 34 країни закликали посилити спортивні санкції проти РФ
В РоSSии на стадионе демонтировали трибуны цвета флага УкраиныВ РоSSии на стадионе демонтировали трибуны цвета флага Украины
Матч чемпионата Франции "Лион" – "Марсель" был отменен уже на 2-й минуте из-за брошенной с трибун бутылки. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости