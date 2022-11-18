Катар найняв пакистанців для заповнення трибун на футбольному ЧС-2022

Організатори переживають за заповнення стадіонів.

Катар найняв пакистанців для заповнення трибун на футбольному ЧС-2022
Турнір стартує у неділю
© Фото из открытых источников

Катар найняв пакистанських вболівальників, щоб вони заповнювали стадіони ЧС-2022 з футболу, повідомляє видання Sporx.

За інформацією джерела, це вимушений крок через відсутність очікуваного інтересу до турніру.

Уряд Катару платитиме кожному фанату по 10 доларів на день, забезпечить його 3-разовим харчуванням та безкоштовним житлом.

Кожному вболівальнику роздали футболки та прапори країн, за які вони вболіватимуть.

Чемпіонат світу в Катарі пройде з 20 листопада по 18 грудня 2022 року у семи містах: Досі, Лусаїлі, Аль-Вакрі, Аль-Хорі, Аль-Райані, Умм-Салалі та Мадінат-аш-Шамалі.

Чемпіонат світу вперше пройде у країні Близького Сходу. Також унікальним в історії є рішення щодо проведення мундіалю не в літні місяці.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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