Катар найняв пакистанців для заповнення трибун на футбольному ЧС-2022

Катар найняв пакистанських вболівальників, щоб вони заповнювали стадіони ЧС-2022 з футболу, повідомляє видання Sporx .

За інформацією джерела, це вимушений крок через відсутність очікуваного інтересу до турніру.

Уряд Катару платитиме кожному фанату по 10 доларів на день, забезпечить його 3-разовим харчуванням та безкоштовним житлом.

Кожному вболівальнику роздали футболки та прапори країн, за які вони вболіватимуть.

Чемпіонат світу в Катарі пройде з 20 листопада по 18 грудня 2022 року у семи містах: Досі, Лусаїлі, Аль-Вакрі, Аль-Хорі, Аль-Райані, Умм-Салалі та Мадінат-аш-Шамалі.

Чемпіонат світу вперше пройде у країні Близького Сходу. Також унікальним в історії є рішення щодо проведення мундіалю не в літні місяці.