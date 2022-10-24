У "Шахтарі" закликали усунути Іран від ЧС-2022

У клубі вважають, що місце іранців має посісти Україна, інформує ZN.ua.

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У "Шахтарі" нагадали про іранську зброю, яка вбиває українців
© ФК Шахтер

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін закликав усунути збірну Ірану від чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі.

"У той час як іранське керівництво розважатиметься, спостерігаючи за грою своєї збірної на чемпіонаті світу, українців вбиватимуть іранські дрони та іранські ракети.

Вже майже 250 таких дронів атакували мирні міста України. Кожен із них був зроблений та поставлений іранською владою, іранські інструктори та військові безпосередньо навчали та керували запусками дронів, які знищували будинки, музеї, університети, офіси, спортивні та дитячі майданчики, а головне – вбивали українців. Серед них – дітей. Дітей, які також мріяли подивитися на свою збірну на чемпіонаті світу з футболу.

"Шахтар" закликає ФІФА і всю міжнародну спільноту домогтися негайної заборони виступу на чемпіонаті світу збірної Ірану за безпосередню участь цієї країни у терористичних атаках на українців. Це буде справедливе рішення, яке має привернути увагу всього світу до режиму, який вбиває як своїх найкращих людей, так і допомагає вбивати українців. Вакантне місце має зайняти збірна України, яка довела, що гідна участі у мундіалі. Маючи нерівні умови з іншими збірними під час матчів стиків, вона грала серцем.

Таке рішення історично та спортивно виправдане. Закликаю всіх долучитись до тиску на футбольну бюрократію. Досить повторювати помилки чемпіонату світу-2018 у Росії, ховаючись за порожньою тезою про аполітичність спорту. Сприяння участі терористів у чемпіонаті світу і є політикою. Настав час покласти край такій політиці", – цитує Палкіна сторінка "Шахтаря" у Facebook.

Збірна Ірану кваліфікувалася на ЧС-2022 у Катарі і в результаті жеребкування потрапила до однієї групи з Англією, Уельсом та США.


Данило Слесь, ZN.ua





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