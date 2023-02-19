"Я плакав": футболіст збірної України розповів про рішення батька піти на фронт

Футболіст збірної України та англійського "Евертона" Віталій Миколенко розповів про те, як дізнався про рішення свого батька йти на фронт у складі ЗСУ.

Миколенко забронював для свого батька Сергія квиток на гру "Евертона" проти "Манчестер Сіті" 26 лютого минулого року, але плани було зірвано початком повномасштабного військового вторгнення Росії.

Футболісту зателефонувала мати з Одеси та повідомила, що його батько, який працював будівельником, пішов на фронт.

"Я був абсолютно приголомшений. Я плакав. Моєю першою думкою було, що мій батько ніколи не зустрінеться з моїми дітьми, коли вони в мене будуть. Він був практично без зв'язку в бункері. Ми рідко розмовляли, а надсилати повідомлення було небезпечно, бо російські солдати могли їх перехопити.

Коли мені вдалося поговорити з ним, він сказав мені, що не боїться, але боявся я. Батько неймовірно сміливий і досі служить у ЗСУ, базується у Києві. Якщо він буде потрібен в іншому місці, то обов'язково піде", – цитує футболіста Daily Mail.

Також Миколенко додав, що його батько минулого місяця таки зміг приїхати в гості:

"Ми приїхали до центру міста і увійшли до клубного магазину "Евертона", всі вітали мене: "Як справи, Міко?". Мій тато був шокований тим, що мене всі знали і хотіли переконатися, що в мене все добре".

Нагадаємо, Віталій Миколенко перейшов до "Евертона" з київського "Динамо" 1 січня 2022 року.