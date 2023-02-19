"Я плакав": футболіст збірної України розповів про рішення батька піти на фронт

Віталій Миколенко зізнався, що був вражений цією новиною, інформує ZN.ua.

Миколенко грає в Англії
© Everton FC

Футболіст збірної України та англійського "Евертона" Віталій Миколенко розповів про те, як дізнався про рішення свого батька йти на фронт у складі ЗСУ.

Миколенко забронював для свого батька Сергія квиток на гру "Евертона" проти "Манчестер Сіті" 26 лютого минулого року, але плани було зірвано початком повномасштабного військового вторгнення Росії.

Футболісту зателефонувала мати з Одеси та повідомила, що його батько, який працював будівельником, пішов на фронт.

"Я був абсолютно приголомшений. Я плакав. Моєю першою думкою було, що мій батько ніколи не зустрінеться з моїми дітьми, коли вони в мене будуть. Він був практично без зв'язку в бункері. Ми рідко розмовляли, а надсилати повідомлення було небезпечно, бо російські солдати могли їх перехопити.

Коли мені вдалося поговорити з ним, він сказав мені, що не боїться, але боявся я. Батько неймовірно сміливий і досі служить у ЗСУ, базується у Києві. Якщо він буде потрібен в іншому місці, то обов'язково піде", – цитує футболіста Daily Mail.

Також Миколенко додав, що його батько минулого місяця таки зміг приїхати в гості:

"Ми приїхали до центру міста і увійшли до клубного магазину "Евертона", всі вітали мене: "Як справи, Міко?". Мій тато був шокований тим, що мене всі знали і хотіли переконатися, що в мене все добре".

Нагадаємо, Віталій Миколенко перейшов до "Евертона" з київського "Динамо" 1 січня 2022 року.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Український боксер Вихрист несподівано зазнав першої поразки в кар'єріУкраїнський боксер Вихрист несподівано зазнав першої поразки в кар'єрі
Дзюдоїстка Дар'я Білодід отримала дискваліфікацію і не змогла завершити престижні змаганняДзюдоїстка Дар'я Білодід отримала дискваліфікацію і не змогла завершити престижні змагання
Ліга чемпіонів: ПСЖ проти "Баварії", "Мілан" зустрінеться з "Тоттенхемом"Ліга чемпіонів: ПСЖ проти "Баварії", "Мілан" зустрінеться з "Тоттенхемом"
Клуб УПЛ "Минай" зробив офіційну заяву про бійку з росіянами в ТуреччиніКлуб УПЛ "Минай" зробив офіційну заяву про бійку з росіянами в Туреччині
"За все платить "Газпром": Чехія приєдналася до бойкоту чемпіонатів світу-2023 з боксу"За все платить "Газпром": Чехія приєдналася до бойкоту чемпіонатів світу-2023 з боксу
Блок рекламы


Похожие новости
Воротар збірної України зацікавив "Севілью" – ЗМІВоротар збірної України зацікавив "Севілью" – ЗМІ
Суд усунув президента УАФ Павелка, рішення набуде чинності у разі відхилення апеляціїСуд усунув президента УАФ Павелка, рішення набуде чинності у разі відхилення апеляції
Капітан збірної Туреччини з гандболу загинув під час землетрусуКапітан збірної Туреччини з гандболу загинув під час землетрусу
Українські футболісти побили росіян на зборі в Туреччині – ЗМІУкраїнські футболісти побили росіян на зборі в Туреччині – ЗМІ
"Була інша думка": капітан "Динамо" розповів про своє ставлення до Бандери"Була інша думка": капітан "Динамо" розповів про своє ставлення до Бандери
У відомого українського футболіста стався інфаркт на тренуванні – ЗМІУ відомого українського футболіста стався інфаркт на тренуванні – ЗМІ
На честь футболістів, які воюють: на матчі Super Bowl у США підтримали УкраїнуНа честь футболістів, які воюють: на матчі Super Bowl у США підтримали Україну
"Шахтар" включився у боротьбу за ганського футболіста – ЗМІ"Шахтар" включився у боротьбу за ганського футболіста – ЗМІ
Зіркові українські футболісти звернулися до родин фанатів, які загинули на війніЗіркові українські футболісти звернулися до родин фанатів, які загинули на війні
"Їм потрібно приїхати на Донбас": футболіст "Шахтаря" жорстко розкритикував МОК за можливий допуск росіян"Їм потрібно приїхати на Донбас": футболіст "Шахтаря" жорстко розкритикував МОК за можливий допуск росіян
Последние новости
Подгружаем последние новости