Міністри спорту 36 країн закликали МОК усунути росіян та білорусів з посад у спортивних федераціях
Офіційний лист був адресований президенту МОК Томасу Баху, інформує
Міністри спорту 36 країн підписали офіційне звернення до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха про необхідність усунути всіх представників Росії та Білорусі від ключових посад у міжнародних спортивних федераціях та оргкомітетах спортивних змагань.
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Лист підписали сам Гутцайт, а також міністри спорту 25 країн-членів Євросоюзу, Австралії, Канади, Ісландії, Японії, Південної Кореї, Ліхтенштейну, Нової Зеландії, Норвегії, Великобританії та США.
"Вкотре наголосив у зверненні на нашій незмінній позиції: спортсмени з РФ та Білорусі до завершення російської агресії проти України не мають права брати участь у спортивних змаганнях у будь-якому статусі, включно із нейтральним.", – додав Гутцайт.
Нагадаємо, МОК рекомендував усім спортивним федераціям усунути спортсменів із РФ та Білорусі після початку повномасштабного військового вторгнення в Україну. Також на території країни-агресора та її партнера не відбуваються офіційні міжнародні змагання.