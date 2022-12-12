Міністри спорту 36 країн закликали МОК усунути росіян та білорусів з посад у спортивних федераціях

Офіційний лист був адресований президенту МОК Томасу Баху, інформує ZN.ua.

Міністри спорту 36 країн закликали МОК усунути росіян та білорусів з посад у спортивних федераціях
МОК поки не вводив санкції проти функціонерів із РФ та Білорусі
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Міністри спорту 36 країн підписали офіційне звернення до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха про необхідність усунути всіх представників Росії та Білорусі від ключових посад у міжнародних спортивних федераціях та оргкомітетах спортивних змагань.

Про це повідомив міністр спорту України Вадим Гутцайт.

Лист підписали сам Гутцайт, а також міністри спорту 25 країн-членів Євросоюзу, Австралії, Канади, Ісландії, Японії, Південної Кореї, Ліхтенштейну, Нової Зеландії, Норвегії, Великобританії та США.

"Вкотре наголосив у зверненні на нашій незмінній позиції: спортсмени з РФ та Білорусі до завершення російської агресії проти України не мають права брати участь у спортивних змаганнях у будь-якому статусі, включно із нейтральним.", – додав Гутцайт.

Нагадаємо, МОК рекомендував усім спортивним федераціям усунути спортсменів із РФ та Білорусі після початку повномасштабного військового вторгнення в Україну. Також на території країни-агресора та її партнера не відбуваються офіційні міжнародні змагання.


Данило Слесь, ZN.ua





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