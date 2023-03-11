Велика Британія закликала спонсорів Олімпіади не допустити повернення росіян

Ігри відбудуться у Франції.

Велика Британія закликала спонсорів Олімпіади не допустити повернення росіян
Окупантів можуть допустити до Олімпіади
© BBC

Уряд Великої Британії закликав спонсорів Олімпіади-2024 не допустити повернення росіян та білорусів до Ігор у Парижі, повідомляє The Guardian.

Міністр культури Люсі Фрейзер попросила британських виконавчих директорів світових партнерів МОК, зокрема Coca-Cola, Intel, Samsung та Visa, натиснути на МОК у зв'язку з низкою серйозних занепокоєнь щодо потенційного послаблення заборони.

"Ми знаємо, що спорт і політика в Росії та Білорусі тісно переплетені, і ми впевнені, що режимам у Росії та Білорусі не можна дозволити використовувати спорт у своїх пропагандистських цілях. Поки наші занепокоєння та суттєва відсутність ясності та конкретних деталей щодо працездатної моделі "нейтралітету" не будуть розглянуті, ми не погоджуємося з тим, що російських та білоруських спортсменів слід допускати до змагань", – йдеться у листі.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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