Велика Британія закликала спонсорів Олімпіади не допустити повернення росіян

Уряд Великої Британії закликав спонсорів Олімпіади-2024 не допустити повернення росіян та білорусів до Ігор у Парижі, повідомляє The Guardian .

Міністр культури Люсі Фрейзер попросила британських виконавчих директорів світових партнерів МОК, зокрема Coca-Cola, Intel , Samsung та Visa, натиснути на МОК у зв'язку з низкою серйозних занепокоєнь щодо потенційного послаблення заборони.

"Ми знаємо, що спорт і політика в Росії та Білорусі тісно переплетені, і ми впевнені, що режимам у Росії та Білорусі не можна дозволити використовувати спорт у своїх пропагандистських цілях. Поки наші занепокоєння та суттєва відсутність ясності та конкретних деталей щодо працездатної моделі "нейтралітету" не будуть розглянуті, ми не погоджуємося з тим, що російських та білоруських спортсменів слід допускати до змагань", – йдеться у листі.