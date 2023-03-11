У Литві ухвалили резолюцію про заборону участі росіян та білорусів в Олімпіаді-2024
Окупантів можуть допустити до Ігор.
Сейм Литви ухвалив резолюцію із закликом до парламентів інших країн не допустити повернення російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор у Парижі, повідомляє офіційна сторінка Сейму у Twitter.
Усі 109 депутатів, які були присутні на засіданні, одноголосно проголосували за резолюцію.
"На думку Сейму, перемоги російських чи білоруських спортсменів, навіть досягнуті під нейтральним прапором, будуть використані для пропаганди і як доказ того, що санкції не застосовуються і що міжнародна ситуація нібито нормалізується", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.