У Литві ухвалили резолюцію про заборону участі росіян та білорусів в Олімпіаді-2024

Окупантів можуть допустити до Ігор.

У Литві ухвалили резолюцію про заборону участі росіян та білорусів в Олімпіаді-2024
Рішення ухвалене парламентом Литви
© Фото из открытых источников

Сейм Литви ухвалив резолюцію із закликом до парламентів інших країн не допустити повернення російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор у Парижі, повідомляє офіційна сторінка Сейму у Twitter.

Усі 109 депутатів, які були присутні на засіданні, одноголосно проголосували за резолюцію.

"На думку Сейму, перемоги російських чи білоруських спортсменів, навіть досягнуті під нейтральним прапором, будуть використані для пропаганди і як доказ того, що санкції не застосовуються і що міжнародна ситуація нібито нормалізується", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Зінченка вдруге поспіль визнано найкращим футболістом місяця в "Арсеналі"Зінченка вдруге поспіль визнано найкращим футболістом місяця в "Арсеналі"
Усик відповів на вимоги Ф'юрі, команди боксерів досягли угодиУсик відповів на вимоги Ф'юрі, команди боксерів досягли угоди
"Це абсолютне знущання з нації": Ломаченко в США розгнівав українців новою витівкою"Це абсолютне знущання з нації": Ломаченко в США розгнівав українців новою витівкою
Зінченко допоміг "Арсеналу" здобути видовищну перемогу і став одним із найкращих гравців матчуЗінченко допоміг "Арсеналу" здобути видовищну перемогу і став одним із найкращих гравців матчу
Міжнародна федерація гімнастики дискваліфікувала головного тренера збірної Росії на два рокиМіжнародна федерація гімнастики дискваліфікувала головного тренера збірної Росії на два роки
Блок рекламы


Похожие новости
"Звичайні росіяни ні в чому не винні": екснаставник збірної України спробував виправдати окупантів"Звичайні росіяни ні в чому не винні": екснаставник збірної України спробував виправдати окупантів
Велика Британія закликала спонсорів Олімпіади не допустити повернення росіянВелика Британія закликала спонсорів Олімпіади не допустити повернення росіян
Латвія призупинила фінансування п'ятьох спортсменів за участь у турнірах із росіянамиЛатвія призупинила фінансування п'ятьох спортсменів за участь у турнірах із росіянами
"Справедливого світу немає": титулована фехтувальниця Харлан відреагувала на рішення FIE повернути росіян та білорусів"Справедливого світу немає": титулована фехтувальниця Харлан відреагувала на рішення FIE повернути росіян та білорусів
Міжнародна федерація фехтування ухвалила рішення про допуск росіян та білорусів до змаганьМіжнародна федерація фехтування ухвалила рішення про допуск росіян та білорусів до змагань
Найкращий тенісист світу Джокович пропустить великі турніри через заборону на в'їзд до СШАНайкращий тенісист світу Джокович пропустить великі турніри через заборону на в'їзд до США
Український телеканал відмовився транслювати тенісний матч між двома росіянамиУкраїнський телеканал відмовився транслювати тенісний матч між двома росіянами
УАФ звернулася до Joma з вимогою пояснити роботу компанії із росіянамиУАФ звернулася до Joma з вимогою пояснити роботу компанії із росіянами
Міжнародна федерація гімнастики продовжила відсторонення росіян та білорусівМіжнародна федерація гімнастики продовжила відсторонення росіян та білорусів
Міжнародна федерація гімнастики може допустити росіян до відбору на ОлімпіадуМіжнародна федерація гімнастики може допустити росіян до відбору на Олімпіаду
Последние новости
Подгружаем последние новости