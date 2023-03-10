Міжнародна федерація фехтування ухвалила рішення про допуск росіян та білорусів до змагань

Спортсмени із країни-агресора та її партнера знову зможуть виступати на міжнародній арені, інформує ZN.ua.

Міжнародна федерація фехтування ухвалила рішення про допуск росіян та білорусів до змагань
Росіян вирішили повернути у міжнародні турніри з фехтування
© Eurosport

Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення дозволити спортсменам із Росії та Білорусі знову виступати на турнірах під егідою організації.

Про це повідомляє Inside the games.

Позачерговий конгрес FIE провів низку голосувань, за підсумками яких було вирішено повернути представників двох країн до міжнародного спорту.

В індивідуальних турнірах за повернення росіян та білорусів набралося 89 голосів, проти – 46. У командних турнірах за – 85 голосів, проти – 51. 88 голосів підтримали повернення на турніри офіційних осіб, а проти набралося 48 голосів.

Дві спроби Федерації фехтування України заблокувати ці рішення не мали успіху.

Очікується, що зняття заборони набуде чинності у квітні, після чого росіяни та білоруси зможуть поїхати на чемпіонат світу з фехтування, який заплановано на липень у Мілані.

Залишається відкритим питання заборони прапорів та гімнів обох країн. Все залежатиме від рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету.

Нагадаємо, Міжнародної федерацією фехтування керував російський мільярдер Алішер Усманов, який покинув цю посаду після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну. Нині виконувачем обов'язків президента FIE є грек Еммануель Каціадакіс.


Данило Слесь, ZN.ua





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