Міжнародна федерація фехтування ухвалила рішення про допуск росіян та білорусів до змагань

Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення дозволити спортсменам із Росії та Білорусі знову виступати на турнірах під егідою організації.

Про це повідомляє Inside the games.

Позачерговий конгрес FIE провів низку голосувань, за підсумками яких було вирішено повернути представників двох країн до міжнародного спорту.

В індивідуальних турнірах за повернення росіян та білорусів набралося 89 голосів, проти – 46. У командних турнірах за – 85 голосів, проти – 51. 88 голосів підтримали повернення на турніри офіційних осіб, а проти набралося 48 голосів.

Дві спроби Федерації фехтування України заблокувати ці рішення не мали успіху.

Очікується, що зняття заборони набуде чинності у квітні, після чого росіяни та білоруси зможуть поїхати на чемпіонат світу з фехтування, який заплановано на липень у Мілані.

Залишається відкритим питання заборони прапорів та гімнів обох країн. Все залежатиме від рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету.