Україна може втратити місце у заявці на проведення ЧС-2030 з Іспанією та Португалією – ЗМІ
Україну у трійці країн може замінити Марокко.
Україна може втратити місце у колективній заявці з Іспанією та Португалією на проведення чемпіонату світу-2030 з футболу, про що
Країна може не встигнути відновитись після повномасштабного військового вторгнення Росії. До старту турніру залишилось сім років.
Крім того, Україна може бути виключена із заявки через проблеми у керівництва Української асоціації футболу (УАФ). Президент організації Андрій Павелко є фігурантом низки кримінальних справ за корупцію.
Головним претендентом на заміну України вважається Марокко. Країна знаходиться набагато ближче до Іспанії, а спільна заявка країн Європи та Африки матиме більше шансів на перемогу у голосуванні. Марокканці п'ять разів невдало намагалися здобути право провести ЧС у минулому.
Також очікується, що боротися за проведення турніру будуть ще дві групові заявки: Саудівська Аравія, Єгипет та Греція, а також Уругвай, Аргентина, Парагвай та Чилі.
Господарі чемпіонату світу 2030 року будуть обрані на 74-му Конгресі ФІФА наступного року.