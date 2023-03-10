Україна може втратити місце у заявці на проведення ЧС-2030 з Іспанією та Португалією – ЗМІ

Україну у трійці країн може замінити Марокко.

Україна може втратити місце у заявці на проведення ЧС-2030 з Іспанією та Португалією – ЗМІ
Господарів ЧС-2030 назвуть наступного року

Україна може втратити місце у колективній заявці з Іспанією та Португалією на проведення чемпіонату світу-2030 з футболу, про що повідомляє Tribuna.com з посиланням на The Athletic.

Країна може не встигнути відновитись після повномасштабного військового вторгнення Росії. До старту турніру залишилось сім років.

Крім того, Україна може бути виключена із заявки через проблеми у керівництва Української асоціації футболу (УАФ). Президент організації Андрій Павелко є фігурантом низки кримінальних справ за корупцію.

Головним претендентом на заміну України вважається Марокко. Країна знаходиться набагато ближче до Іспанії, а спільна заявка країн Європи та Африки матиме більше шансів на перемогу у голосуванні. Марокканці п'ять разів невдало намагалися здобути право провести ЧС у минулому.

Також очікується, що боротися за проведення турніру будуть ще дві групові заявки: Саудівська Аравія, Єгипет та Греція, а також Уругвай, Аргентина, Парагвай та Чилі.

Господарі чемпіонату світу 2030 року будуть обрані на 74-му Конгресі ФІФА наступного року.


Данило Слесь, ZN.ua





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