"Ми живі і підемо в пекло Роттердама": Йовічевіч поділився враженнями від нічийного матчу з "Феєнордом"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевіч прокоментував нічийний результат першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Феєнорда" (1:1).

"Завжди є позитив, коли не програєш. Матч для нас виявився дуже важким. Але ми такий і очікували, враховуючи наш сьогоднішній стартовий склад. Я говорю не про кваліфікацію футболістів, а про їхню зіграність.

У першому таймі нас солідно накривали, ми не могли нав'язати своєї гри. У другій половині ми трохи спростили нашу гру, граючи довгими передачами на Траоре, а потім Келсі. Будували наші атаки на підбираннях.

"Феєнорд" заслужив свій гол. Якби перед матчем сказали, що буде 1:1, то, можливо, це вважалося б непоганим результатом. Ми ще активні, ми ще живі й підемо в пекло Роттердама боротися за Україну та за "Шахтар".

Ця нічия додасть очко Україні у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Ми відчуваємо підтримку усієї України, всіх наших клубів. Це все для них, щоб Україну представляли п'ять команд у єврокубках. Ми пишаємось Україною", – цитує Йовічевіча Tribuna.com.

Матч-відповідь команди проведуть у Роттердамі 16 березня.