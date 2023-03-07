Футболіст "Шахтаря" забив гол у п'ятому матчі поспіль за клуб АПЛ

Манор Соломон успішно виступає в оренді за "Фулхем".

Футболіст
Соломон успішно грає в Англії
© Fulham FC

Футболіст збірної Ізраїлю та донецького "Шахтаря" Манор Соломон провів черговий результативний матч в оренді за "Фулхем".

Команда вінгера у 26-му турі англійської Прем'єр-ліги гостювала у "Брентфорда" і зазнала поразки з рахунком 2:3. При цьому Соломон вийшов на поле у стартовому складі та відзначився забитим голом на 39-й хвилині.

Варто зазначити, що ізраїльський півзахисник забив гол уже у п'ятому поспіль матчі англійського клубу. Свій дебютний м'яч в АПЛ він забив "Ноттінгему" (2:0), після чого засмучував воротарів "Брайтона" (1:0), "Вулверхемптона" (1:1) та "Лідса" (2:0).

Нагадаємо, Манор Соломон скористався спеціальним дозволом ФІФА та перейшов у "Фулхем" на правах оренди влітку минулого року. За даними ЗМІ, "Шахтар" готовий розглянути пропозиції щодо 23-річного футболіста. Портал Transfermarkt оцінює його у 18 мільйонів євро.


Данило Слесь, ZN.ua





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