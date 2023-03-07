Міжнародна федерація гімнастики дискваліфікувала головного тренера збірної Росії на два роки

Росіянку покарали за публічні заяви та дії щодо судді Олімпіади-2020 у Токіо, інформує ZN.ua.

Міжнародна федерація гімнастики дискваліфікувала головного тренера збірної Росії на два роки
Вінер не зможе керувати збірною РФ після скасування санкцій
© pressball.by

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) ухвалила рішення усунути президента Всеросійської федерації художньої гімнастики та головного тренера збірної Росії Іріну Вінер на два роки.

Рішення опубліковано на офіційному сайті FIG.

Вінер заборонено брати участь або отримувати акредитацію у будь-якій якості на міжнародні змагання під егідою FIG. При цьому дискваліфікація набуде чинності через один день після скасування санкцій з усуненням росіян через повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

Іріна Вінер відзначилася заявами з критикою суддівства після Олімпіади-2020 у Токіо, де росіянка Діна Авєріна посіла друге місце. Слова тренера збірної РФ визнані такими, що порушують правила FIG.

Крім того, усунення є наслідком зняття кандидатури Наталії Кузьміної на виборах 2021 року від РФ до технічного комітету FIG. Вінер тоді заявила, що Кузьміна втратила статус кандидата після свого суддівства виступу сестер Діни та Аріни Авєріних на Іграх у Токіо.

Варто зазначити, що Вінер є дружиною російського мільярдера Алішера Усманова.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Український футболіст Безус забив вирішальний гол у матчі Кубка КіпруУкраїнський футболіст Безус забив вирішальний гол у матчі Кубка Кіпру
Український "Мотор" вийшов у плей-офф Європейської ліги з гандболуУкраїнський "Мотор" вийшов у плей-офф Європейської ліги з гандболу
Став відомий тренерський штаб Ротаня у збірній УкраїниСтав відомий тренерський штаб Ротаня у збірній України
"Це абсолютне знущання з нації": Ломаченко в США розгнівав українців новою витівкою"Це абсолютне знущання з нації": Ломаченко в США розгнівав українців новою витівкою
"Шахтар" підписав футболіста молодіжної збірної Таджикистану"Шахтар" підписав футболіста молодіжної збірної Таджикистану
Блок рекламы


Похожие новости
Стала відома зарплата капітана збірної України з футболу в ОАЕСтала відома зарплата капітана збірної України з футболу в ОАЕ
Ротань викликав 26 футболістів до збірної України для підготовки до матчу з АнглієюРотань викликав 26 футболістів до збірної України для підготовки до матчу з Англією
Ексфутболіст збірної України став героєм матчу в ІспаніїЕксфутболіст збірної України став героєм матчу в Іспанії
Збірна України виграла медальний залік етапу Кубка світу зі спортивної гімнастикиЗбірна України виграла медальний залік етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики
Чоловіча збірна України з баскетболу залишилася без головного тренераЧоловіча збірна України з баскетболу залишилася без головного тренера
Російські окупанти планували викрасти батьків футболіста збірної України у ХерсоніРосійські окупанти планували викрасти батьків футболіста збірної України у Херсоні
Міжнародна федерація гімнастики продовжила відсторонення росіян та білорусівМіжнародна федерація гімнастики продовжила відсторонення росіян та білорусів
"Шахтар" підписав футболіста молодіжної збірної Таджикистану"Шахтар" підписав футболіста молодіжної збірної Таджикистану
Футболіст збірної України потрапив до символічної збірної туру у СШАФутболіст збірної України потрапив до символічної збірної туру у США
Міжнародна федерація гімнастики може допустити росіян до відбору на ОлімпіадуМіжнародна федерація гімнастики може допустити росіян до відбору на Олімпіаду
Последние новости
Подгружаем последние новости