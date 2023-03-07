Міжнародна федерація гімнастики дискваліфікувала головного тренера збірної Росії на два роки

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) ухвалила рішення усунути президента Всеросійської федерації художньої гімнастики та головного тренера збірної Росії Іріну Вінер на два роки.

Рішення опубліковано на офіційному сайті FIG.

Вінер заборонено брати участь або отримувати акредитацію у будь-якій якості на міжнародні змагання під егідою FIG. При цьому дискваліфікація набуде чинності через один день після скасування санкцій з усуненням росіян через повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

Іріна Вінер відзначилася заявами з критикою суддівства після Олімпіади-2020 у Токіо, де росіянка Діна Авєріна посіла друге місце. Слова тренера збірної РФ визнані такими, що порушують правила FIG.

Крім того, усунення є наслідком зняття кандидатури Наталії Кузьміної на виборах 2021 року від РФ до технічного комітету FIG. Вінер тоді заявила, що Кузьміна втратила статус кандидата після свого суддівства виступу сестер Діни та Аріни Авєріних на Іграх у Токіо.

Варто зазначити, що Вінер є дружиною російського мільярдера Алішера Усманова.