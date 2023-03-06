Ексфутболіст збірної України став героєм матчу в Іспанії

Роман Зозуля приніс перемогу своїй команді.

Ексфутболіст збірної України став героєм матчу в Іспанії
Зозуля забив дебютний гол за свій новий клуб

Український нападник Роман Зозуля забив переможний гол за іспанський клуб "Райо Махадаонда".

У поєдинку третього іспанського дивізіону проти "Реала Кастільї" українець з'явився на полі наприкінці другого тайму, коли його команда програвала 0:1.

На 88-й хвилині команда Зозулі зрівняла рахунок, а у додатковий час українець відгукнувся на навісну передачу і ударом головою відправив м'яч у сітку воріт.

Відео голу Зозулі

Нагадаємо, Роман Зозуля перейшов до "Райо Махадаонди" у грудні минулого року. Нападник провів за команду шостий матч та відзначився дебютним голом.

Зозуля відомий за своїми виступами за "Дніпро", "Динамо", "Альбасете", "Бетіс" та збірну України, за яку провів 33 матчі та забив 4 голи.


Данило Слесь, ZN.ua





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