Український телеканал відмовився транслювати тенісний матч між двома росіянами

Спортивний канал не показуватиме матч окупантів.

Український телеканал відмовився транслювати тенісний матч між двома росіянами
Матч пройде завтра
© Фото из открытых источников

Український телеканал Setanta Sports відмовився транслювати фінал турніру категорії ATP у Дубаї, де за титул змагатимуться росіяни Данило Медведєв та Андрій Рубльов.

"Команда Setanta Sports прийняла рішення відмовитися від показу фінального поєдинку на турнірі в Дубаї, де гратимуть Данило Медведєв та Андрій Рубльов – два російські тенісисти. Слава Україні!" — виступили із заявою представники телеканалу.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого окупантів було виключено практично зі всіх міжнародних спортивних змагань, а в деяких турнірах росіяни виступають під нейтральним прапором.

На початку нинішнього року Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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