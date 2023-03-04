На війні проти російських окупантів загинув переможець Кубка світу з кікбоксингу

Спортсмен боронив країну.

На війні проти російських окупантів загинув переможець Кубка світу з кікбоксингу
Рисак поповнив лави ЗСУ у 2019 році
© Фото из открытых источников

Стало відомо про смерть українського переможця Кубка світу з кікбоксингу Олега Рисака.

Повідомляється, що 25-річний Олег помер на війні проти Росії у свій день народження – 24 жовтня.

Рисак був переможцем Кубка світу та Європи з кікбоксингу WAKO у розділі фул-контакт у 2016 році, багаторазовим чемпіоном України, мав звання кандидата у майстри спорту.

Нагадаємо, з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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