Чемпіонат MMA Bellator Амосов після вдалого захисту титулу повернувся до України

Український чемпіон MMA Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов повернувся до України.

"Доброго вечора", - написав Амосов, додавши фото з кордону.

Нагадаємо, 26 лютого Ярослав Амосов (27-0) в ірландському Дубліні одноголосним рішенням суддів переміг американця Логана Сторлі (14-2).

Для українця поєдинок проти Сторлі став дебютним захистом титулу у промоушені Bellator.

Ярослав Амосов свій титул чемпіона завоював улітку 2021 року, коли одноголосним рішенням суддів здолав бразильця Дугласа Ліму.

У травні Амосов знявся з бою проти Майкла Пейджа і вирішив залишитися в Україні на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії, вступивши до лав ЗСУ та беручи участь у звільненні рідної Київщини.