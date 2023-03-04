Чемпіонат MMA Bellator Амосов після вдалого захисту титулу повернувся до України

Спортсмен перебуває у рідній країні.

Чемпіонат MMA Bellator Амосов після вдалого захисту титулу повернувся до України
Амосов – чемпіон Bellator
© ESPN

Український чемпіон MMA Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов повернувся до України.

"Доброго вечора", - написав Амосов, додавши фото з кордону.

Нагадаємо, 26 лютого Ярослав Амосов (27-0) в ірландському Дубліні одноголосним рішенням суддів переміг американця Логана Сторлі (14-2).

Для українця поєдинок проти Сторлі став дебютним захистом титулу у промоушені Bellator.

Ярослав Амосов свій титул чемпіона завоював улітку 2021 року, коли одноголосним рішенням суддів здолав бразильця Дугласа Ліму.

У травні Амосов знявся з бою проти Майкла Пейджа і вирішив залишитися в Україні на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії, вступивши до лав ЗСУ та беручи участь у звільненні рідної Київщини.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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