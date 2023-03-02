Український футболіст Безус забив вирішальний гол у матчі Кубка Кіпру

Український півзахисник Роман Безус відзначився переможним голом за "Омонію" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Кіпру проти АПОЕЛа.

На 90+7 хвилині українець реалізував пенальті та встановив остаточний рахунок у поєдинку – 2:0. Перша гра завершилася перемогою АПОЕЛа з рахунком 2:1, тому гол Безуса вивів "Омонію" у півфінал.

Відео голу Безуса

Варто зазначити, що за "Омнонію" весь поєдинок також відіграв український нападник Артем Бєсєдін, орендований у київського "Динамо".

Нагадаємо, Роман Безус у минуле міжсезоння залишив бельгійський "Гент", за який виступав з 2019 року. У статусі вільного агента він перейшов до кіпрського клубу. Для 32-річного хавбека це четвертий гол за команду.