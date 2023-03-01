"Шахтар" підписав футболіста молодіжної збірної Таджикистану

Донеччани підсилили атаку перспективним футболістом.

Тоіров грає на позиції Мудрика
© ФК Шахтер

"Шахтар" оголосив про підписання 18-річного півзахисника казахстанського "Атирау" та молодіжної збірної Таджикистану Хусрова Тоірова.

Угода донецького клубу з перспективним гравцем розрахована до 2028 року.

Хусрав Тоіров є вихованцем таджикистанського клубу "Локомотив-Памір", за головну команду якого дебютував у квітні 2020-го у віці 15 років.

У серпні 2022 року підписав угоду з представником Вищої ліги Казахстану "Атирау". У сезоні-2022/23 взяв участь у 11 матчах, зробив 2 гольові передачі.

У складі молодіжної збірної Таджикистану (U-20) Тоіров дебютував у вересні 2022 року і провів 5 матчів.

Нагадаємо, "Шахтар" в УПЛ йде на другому місці, відстаючи від "Дніпра-1" на два очки. Також донеччани посіли третє місце у своїй групі Ліги чемпіонів і в лютому в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи пройшли французький "Ренн", а в 1/8 фіналу зіграють проти нідерландського "Фейєнорда".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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