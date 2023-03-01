Став відомий тренерський штаб Ротаня у збірній України

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України з футболу Руслан Ротань назвав свій тренерський штаб.

До нього увійшли асистент Сергій Кравченко, тренери з фізпідготовки Євген Баришніков та Іван Баштовий, тренер воротарів Віталій Рева та тренери-аналітики Євген Гресь та Володимир Лазаренко.

Нагадаємо, що вчора, 28 лютого, УАФ призначила Руслана Ротаня виконувачем обов'язків головного тренера збірної України.

Таким чином Ротань готуватиме збірну України до матчу відбору на Євро-2024 проти Англії, який запланований на 26 березня.

Угода з фахівцем розрахована до моменту набуття чинності контрактом із Сергієм Ребровим. Договір з останнім буде підписаний терміном до 30 липня 2024 року з можливістю пролонгації за взаємною згодою до літа 2026 року.

41-річний Руслан Ротань при цьому залишається головним тренером клубу УПЛ "Олександрія" та молодіжної збірної України.