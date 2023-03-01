Міжнародна федерація гімнастики може допустити росіян до відбору на Олімпіаду

Рішення обговорюватиметься.

Міжнародна федерація гімнастики може допустити росіян до відбору на Олімпіаду
Рішення буде ухвалено в Туреччині
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На виконавчому комітеті в Туреччині міжнародна федерація гімнастики (FIG) 2 березня може ухвалити рішення про можливість участі російських та білоруських спортсменів у відбіркових турнірах на Олімпіаду-2024, про це повідомив російський гімнаст Микита Нагорний.

"У нас з'явилася надія. Нам сказали, що завтра відбудеться засідання Міжнародної федерації гімнастики, за підсумками якого стане ясно, чи зможемо ми відбиратися на Олімпійські ігри. Якщо рішення буде позитивним для нас, я маю бути готовим відразу на всі 100 відсотків", – сказав російський спортсмен.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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