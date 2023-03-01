Міжнародна федерація гімнастики може допустити росіян до відбору на Олімпіаду

На виконавчому комітеті в Туреччині міжнародна федерація гімнастики (FIG) 2 березня може ухвалити рішення про можливість участі російських та білоруських спортсменів у відбіркових турнірах на Олімпіаду-2024, про це повідомив російський гімнаст Микита Нагорний.

"У нас з'явилася надія. Нам сказали, що завтра відбудеться засідання Міжнародної федерації гімнастики, за підсумками якого стане ясно, чи зможемо ми відбиратися на Олімпійські ігри. Якщо рішення буде позитивним для нас, я маю бути готовим відразу на всі 100 відсотків", – сказав російський спортсмен.