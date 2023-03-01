Помер легендарний рекордсмен чемпіонатів світу з футболу

Колишній нападник збірної Франції Жюст Фонтен помер у віці 89 років.

Протягом кар'єри гравця Фонтен виступав за "Касабланку" з Марокко, а також за французькі "Ніццу" та "Реймс"

У складі збірної Франції провів 21 матч і зумів забити 30 голів, а на чемпіонаті світу 1958 Фонтен став автором 13 м'ячів, що досі є рекордом за кількістю голів на одному чемпіонаті світу.

Фонтен є чемпіоном Франції (1956, 1958, 1960, 1962), володарем Кубка Франції (1954, 1958), володарем Суперкубку Франції (1958, 1960) та найкращим бомбардиром чемпіонату Франції (1958, 1).

У тренерській кар'єрі Фонтен очолював збірну Франції, ПСЖ, "Тулузу" та збірну Марокко. У 2013 році він став офіцером ордена Почесного легіону.