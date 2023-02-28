Федерація шахів Росії перебралася із Європи до Азії

Росіяни виступатимуть в Азії.

Федерація шахів Росії перебралася із Європи до Азії
Окупанти не стали чекати на скасування санкцій у Європі
© ChessNews

Федерація шахів Росії здійснила перехід із Європи до Азії.

Рада Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), очолювана росіянином Аркадієм Дворковичем, дозволила Федерації шахів Росії (ФШР) перейти з Європейського шахового союзу до Азіатської шахової федерації (АШФ).

Сьогодні, 28 лютого, в Абу-Дабі делегати генеральної асамблеї ACF проголосували за включення ФШР до складу організації.

Перехід Федерації шахів Росії до складу Азіатської шахової федерації відбудеться 1 травня 2023 року. За вступ проголосувало 29 делегатів, проти - 1, утрималися - 6.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого окупантів було виключено практично зі всіх міжнародних змагань, а в деяких турнірах росіяни виступають під нейтральним прапором.

Згідно з правилами ФІДЕ, Росія перебувала у Європейському шаховому союзі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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