Федерація шахів Росії перебралася із Європи до Азії

Федерація шахів Росії здійснила перехід із Європи до Азії.

Рада Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), очолювана росіянином Аркадієм Дворковичем, дозволила Федерації шахів Росії (ФШР) перейти з Європейського шахового союзу до Азіатської шахової федерації (АШФ).

Сьогодні, 28 лютого, в Абу-Дабі делегати генеральної асамблеї ACF проголосували за включення ФШР до складу організації.

Перехід Федерації шахів Росії до складу Азіатської шахової федерації відбудеться 1 травня 2023 року. За вступ проголосувало 29 делегатів, проти - 1, утрималися - 6.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого окупантів було виключено практично зі всіх міжнародних змагань, а в деяких турнірах росіяни виступають під нейтральним прапором.

Згідно з правилами ФІДЕ, Росія перебувала у Європейському шаховому союзі.