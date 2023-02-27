В УПЛ відбувся перший матч у 2023 році

В українській Прем'єр-лізі відбувся перший матч у 2023 році – у перенесеній грі шостого туру "Олександрія" зустрічалася з "Металістом 1925".

Поєдинок проходив на полі олександрійців на стадіоні "Ніка" та завершився з великою кількістю голів, але без переможця – 3:3.

Після першого тайму господарі поступалися, а одразу після перерви харків'яни збільшили розрив у рахунку до двох м'ячів (3:1). Проте втримати перемогу гостям не вдалося. На 68-й хвилині відставання скоротив Третьяков, а на 81-й хвилині Кобзар врятував для "Олександрії" нічию.

"Олександрія" – "Металіст 1925" – 3:3

Голи: Третьяков, 7, 68, Кобзар, 81 – Ткачук, 21, Бичек, 32, Шершень, 47

Відеоогляд матчу

"Олександрія" після цього поєдинку залишилася на п'ятому рядку в турнірній таблиці УПЛ. "Металіст 1925" йде сьомим.

Варто зазначити, що 3-6 березня відбудуться матчі 16-го туру УПЛ, яким офіційно відновиться сезон після зимової паузи.