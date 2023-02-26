Український футболіст "Арсеналу" Зінченко вийшов на матч АПЛ із капітанською пов'язкою

Українець вивів свою команду на газон у якості капітана, інформує ZN.ua.

Український футболіст
Зінченко проводить перший сезон в "Арсеналі"
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Український футболіст "Арсеналу" Олександр Зінченко вийшов на гостьовий матч 25-го туру АПЛ проти "Лестера" з капітанською пов'язкою.

Таке рішення – це знак поваги та любові до українця на річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, що Зінченко – другий українець, який був капітаном "Арсеналу" після Олега Лужного.

26-річний українець провів на полі 93 хвилини, а його команда мінімально перемогла з рахунком 1:0. Статистичний портал SofaScore поставив фулбеку оцінку 7.4 – це другий найкращий показник у команді.

(фото - arsenal.com)

Нагадаємо, Олександр Зінченко перейшов до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" минулого літа за 30 мільйонів фунтів. Ще два мільйони прописані як бонуси.

Загалом у нинішньому сезоні Зінченко зіграв 21 матч за "канонірів" у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом та однією результативною передачею.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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