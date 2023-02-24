"Дніпро-1" не зміг обіграти АЕК і вилетів із Ліги конференцій

Поєдинок-відповідь завершився без голів.

"Дніпро-1" вилетів із єврокубків
© СК "Дніпро-1"

У четвер, 23 лютого, "Дніпро-1" провів матч-відповідь 1/16 фіналу плей-офф Ліги конференцій проти кіпрського клубу АЕК.

Поєдинок проходив у Кошице (Словаччина) та завершився без забитих голів – 0:0.

Підопічні Олександра Кучера мали перевагу, але створити непереборні труднощі супернику не вдалося. Варто зазначити, що гру через травму пропускав лідер атаки "Дніпра-1" Артем Довбик.

У першому матчі у Ларнаці господарі перемогли з рахунком 1:0, тож дніпряни завершили єврокубкову кампанію.

"Дніпро-1" – АЕК Ларнака – 0:0 (перший матч – 0:1)

"Дніпро-1": Макс Валеф, Хайнер (Когут, 73), Сваток, Сарапій, Амаш, Рубчинський (Танчик, 46), Бабенко, Бланко, Піхальонок, Пеглоу (Назаренко, 84), Гуцуляк

АЕК Ларнака: Піріч, Росалес, Мілічевіч, Томович, Гарсія, Понс (Гонсалес, 90+1), Луїш Густаву, Фараж (Ніколіч, 84), Оєр (Мамас, 84), Яколіш (Касас, 74), Лопеш (Енглезу, 90+1)

Попередження: Пеглоу, Хайнер, Гуцуляк – Гарсія, Томович, Понс


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Футболіст збірної України увійшов до команди тижня FIFA 23Футболіст збірної України увійшов до команди тижня FIFA 23
Фанати "Челсі" розкритикували Мудрика після хизування у спортзалі: "Підписали важкоатлета за 100 мільйонів"Фанати "Челсі" розкритикували Мудрика після хизування у спортзалі: "Підписали важкоатлета за 100 мільйонів"
"Олімпіада може відчинити двері для діалогу": МОК зробив заяву до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну"Олімпіада може відчинити двері для діалогу": МОК зробив заяву до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну
"Я плакав": футболіст збірної України розповів про рішення батька піти на фронт"Я плакав": футболіст збірної України розповів про рішення батька піти на фронт
Міжнародна боксерська асоціація не братиме участі у кваліфікації на Олімпіаду – МОКМіжнародна боксерська асоціація не братиме участі у кваліфікації на Олімпіаду – МОК
Блок рекламы


Похожие новости
"Динамо" не змогло обіграти колишню команду Ракицького на зборі у Туреччині"Динамо" не змогло обіграти колишню команду Ракицького на зборі у Туреччині
"Шахтар" обіграв "Ренн" у першому матчі плей-офф Ліги Європи"Шахтар" обіграв "Ренн" у першому матчі плей-офф Ліги Європи
Ліга Європи та Ліга конференцій: усі результати дняЛіга Європи та Ліга конференцій: усі результати дня
"Дніпро-1" програв кіпріотам у матчі плей-офф Ліги конференцій"Дніпро-1" програв кіпріотам у матчі плей-офф Ліги конференцій
"Реал", "Барселона" та "Ювентус" хочуть запустити проєкт Суперліги в новому форматі – ЗМІ"Реал", "Барселона" та "Ювентус" хочуть запустити проєкт Суперліги в новому форматі – ЗМІ
У традиційному турецькому стилі: з'явилося фото м'яча плей-офф та фіналу Ліги чемпіонівУ традиційному турецькому стилі: з'явилося фото м'яча плей-офф та фіналу Ліги чемпіонів
Футболіст "Шахтаря" яскраво дебютував у матчі англійської Прем'єр-лігиФутболіст "Шахтаря" яскраво дебютував у матчі англійської Прем'єр-ліги
"Аль-Наср" разом із Роналду вилетів із Суперкубку Саудівської Аравії"Аль-Наср" разом із Роналду вилетів із Суперкубку Саудівської Аравії
Відбулося жеребкування фінальної стадії футбольної Ліги наційВідбулося жеребкування фінальної стадії футбольної Ліги націй
"Динамо" не зуміло обіграти "Металіст 1925" у матчі УПЛ"Динамо" не зуміло обіграти "Металіст 1925" у матчі УПЛ
Последние новости
Подгружаем последние новости