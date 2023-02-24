"Дніпро-1" не зміг обіграти АЕК і вилетів із Ліги конференцій

У четвер, 23 лютого, "Дніпро-1" провів матч-відповідь 1/16 фіналу плей-офф Ліги конференцій проти кіпрського клубу АЕК.

Поєдинок проходив у Кошице (Словаччина) та завершився без забитих голів – 0:0.

Підопічні Олександра Кучера мали перевагу, але створити непереборні труднощі супернику не вдалося. Варто зазначити, що гру через травму пропускав лідер атаки "Дніпра-1" Артем Довбик.

У першому матчі у Ларнаці господарі перемогли з рахунком 1:0, тож дніпряни завершили єврокубкову кампанію.

"Дніпро-1" – АЕК Ларнака – 0:0 (перший матч – 0:1)

"Дніпро-1": Макс Валеф, Хайнер (Когут, 73), Сваток, Сарапій, Амаш, Рубчинський (Танчик, 46), Бабенко, Бланко, Піхальонок, Пеглоу (Назаренко, 84), Гуцуляк

АЕК Ларнака: Піріч, Росалес, Мілічевіч, Томович, Гарсія, Понс (Гонсалес, 90+1), Луїш Густаву, Фараж (Ніколіч, 84), Оєр (Мамас, 84), Яколіш (Касас, 74), Лопеш (Енглезу, 90+1)

Попередження: Пеглоу, Хайнер, Гуцуляк – Гарсія, Томович, Понс