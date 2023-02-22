Bellator показав війну в Україні через історію чемпіона промоції Амосова

Український боєць розповів про жах повномасштабного військового вторгнення Росії, інформує ZN.ua.

Bellator показав війну в Україні через історію чемпіона промоції Амосова
Амосов проведе бій 25 лютого
© Bellator MMA

Промоушен MMA Bellator опублікував ролик про війну в Україні, головним героєм якого став чемпіон у напівсередній вазі Ярослав Амосов.

На відео спортсмен розповідає про війну на власні очі у перші місяці після початку повномасштабного військового вторгнення РФ.

"Моє життя змінилося 24 лютого 2022 року. Тепер все інакше. Коли люди не з України кажуть, що мають проблеми, я розумію, що у них насправді їх немає.

Вранці, коли почалася війна, я визирнув із вікна і слухав, що відбувається. У мене шестимісячна дитина, тому ми з дружиною вирішили їхати до іншого міста. Я був за кермом без сну 36 годин. Потім я знав, що маю повернутися до свого міста і допомогти своїй країні.

Це складні часи для наших людей, тож я хотів допомогти. Люди плакали, коли ми давали їм хліб. Їм не було чого їсти і пити. Була лінія фронту, на яку тривали атаки. Щодня йде війна, але деякі міста продовжують жити як раніше. Тому ти можеш піти пити каву, а в цей час прилетить ракета, яка тебе вб'є.

У моїй голові залишилося дуже багато спогадів. Ти бачиш убитих мирних жителів – літніх жінок, дітей, цілі сім'ї. Я не розумію, навіщо російська армія вбиває мирних людей, не солдатів. Іноді, коли я намагаюся поспати, заплющую очі та бачу це все", – сказав Амосов.

Також чемпіон розповів про те, як після звільнення Київської області він вирушив до Ірпіня і знайшов свій чемпіонський пояс, який сховала його мати.

"Тоді мої друзі сказали мені: "Ярославе, ти маєш захищати свій титул". Я довго думав про це. Те, що відбувається в Україні, є великою мотивацією для мене. Я хочу перемогти, а після бою повернутися в Україну, показавши світу, що українці дуже сильні, тверді люди".

Свій наступний бій українець проведе 25 лютого проти американця Логана Сторлі у рамках турніру Bellator 291 у Дубліні (Ірландія).


Данило Слесь, ZN.ua





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