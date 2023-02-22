Міжнародна боксерська асоціація не братиме участі у кваліфікації на Олімпіаду – МОК

Міжнародна боксерська асоціація (IBA) не зможе проводити відбір спортсменів на Олімпіаду-2024 у Парижі на турнірах під своєю егідою.

Про це повідомив Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на тлі публікації IBA правил відбору на Ігри-2024.

"У 2019-му році за підсумками розслідування МОК призупинив повноваження IBA. Це рішення залишається чинним.

Як було оголошено у червні 2022 року, IBA не братиме участі у кваліфікації на боксерський турнір Олімпіади в Парижі", – цитує заяву МОК Sky Sports.

Для європейських збірних відбором на Олімпіаду-2024 стануть Європейські ігри, а наступного року відбудуться ще два світові турніри, які проходять не під егідою IBA.