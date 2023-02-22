Міжнародна боксерська асоціація не братиме участі у кваліфікації на Олімпіаду – МОК

IBA не зможе проводити відбір на своїх турнірах.

Міжнародна боксерська асоціація не братиме участі у кваліфікації на Олімпіаду – МОК
IBA тісно пов'язана з Росією
© aiba.com

Міжнародна боксерська асоціація (IBA) не зможе проводити відбір спортсменів на Олімпіаду-2024 у Парижі на турнірах під своєю егідою.

Про це повідомив Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на тлі публікації IBA правил відбору на Ігри-2024.

"У 2019-му році за підсумками розслідування МОК призупинив повноваження IBA. Це рішення залишається чинним.

Як було оголошено у червні 2022 року, IBA не братиме участі у кваліфікації на боксерський турнір Олімпіади в Парижі", – цитує заяву МОК Sky Sports.

Для європейських збірних відбором на Олімпіаду-2024 стануть Європейські ігри, а наступного року відбудуться ще два світові турніри, які проходять не під егідою IBA.

IBA повідомила про те, що майбутні жіночі та чоловічі чемпіонати світу будуть єдиними кваліфікаційними турнірами перед Іграми. Бойкот цим змаганням через проросійську позицію IBA та допуск росіян і білорусів під своїми прапорами вже оголосили США, Чехія, Канада, Польща, Швеція, Велика Британія та Нідерланди.


Данило Слесь, ZN.ua





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