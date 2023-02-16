Капітан збірної Туреччини з гандболу загинув під час землетрусу

Капітан збірної Туреччини з гандболу Джемал Кутахья знайдений мертвим під завалами в місті Хатай.

Його знайшли більш ніж за тиждень після руйнівного землетрусу в Туреччині та Сирії. Повідомляється, що його 5-річний син Чинар, вагітна дружина та свекруха також загинули.

"Від імені Федерації гандболу Туреччини, ми хотіли б висловити смуток за спортсменом та його сином, який представляв нашу країну на найвищому рівні як капітан національної збірної. Пам'ять про нього ми збережемо назавжди", – йдеться у заяві федерації на сторінці у Twitter .

Кютах'я грав за збірні Туреччини з гандболу та пляжного гандболу. Він був найкращим бомбардиром своєї збірної на Євро-2019 та 2021 з пляжного гандболу.

У Сирії та Туреччині внаслідок землетрусу загинули вже понад 41 тисячу людей. Рятувальна операція продовжується.