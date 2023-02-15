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2023-02-15
Ліга чемпіонів: ПСЖ проти "Баварії", "Мілан" зустрінеться з "Тоттенхемом"
Стартує стадія плей-офф турніру.
"Баварія" зіграє з ПСЖ у Парижі© Bild
У вівторок, 14 лютого, пройдуть перші два матчі 1/8 фіналу плей-офф Ліги чемпіонів.
Перші поєдинки проведуть дві пари команд – італійський "Мілан" прийматиме англійський "Тоттенхем", а французький ПСЖ у Парижі зустрінеться з німецькою "Баварією".
Матчі-відповіді в цих парах відбудуться 8 березня на полях гостей.
Розклад та результати матчів дня
22:00. "Мілан" – "Тоттенхем"
22:00. "Парі Сен-Жермен" – "Баварія"
Нагадаємо, розіграш ЛЧ завершиться влітку. Фінальний матч турніру відбудеться 10 червня у Стамбулі.
Данило Слесь, ZN.ua