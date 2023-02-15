Ліга чемпіонів: ПСЖ проти "Баварії", "Мілан" зустрінеться з "Тоттенхемом"

Стартує стадія плей-офф турніру.

Ліга чемпіонів: ПСЖ проти
"Баварія" зіграє з ПСЖ у Парижі
© Bild

У вівторок, 14 лютого, пройдуть перші два матчі 1/8 фіналу плей-офф Ліги чемпіонів.

Перші поєдинки проведуть дві пари команд – італійський "Мілан" прийматиме англійський "Тоттенхем", а французький ПСЖ у Парижі зустрінеться з німецькою "Баварією".

Матчі-відповіді в цих парах відбудуться 8 березня на полях гостей.

Розклад та результати матчів дня

22:00. "Мілан" – "Тоттенхем"

22:00. "Парі Сен-Жермен" – "Баварія"

Нагадаємо, розіграш ЛЧ завершиться влітку. Фінальний матч турніру відбудеться 10 червня у Стамбулі.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Мудрик забив розкішний гол на тренуванні "Челсі"Мудрик забив розкішний гол на тренуванні "Челсі"
Український боксер Вихрист несподівано зазнав першої поразки в кар'єріУкраїнський боксер Вихрист несподівано зазнав першої поразки в кар'єрі
"Шахтар" оголосив про підписання голкіпера "Ворскли""Шахтар" оголосив про підписання голкіпера "Ворскли"
Український ексчемпіон світу Гвоздик відновив кар'єру переможним боємУкраїнський ексчемпіон світу Гвоздик відновив кар'єру переможним боєм
У відомого українського футболіста стався інфаркт на тренуванні – ЗМІУ відомого українського футболіста стався інфаркт на тренуванні – ЗМІ
Блок рекламы


Похожие новости
Відомий український тенісист назвав цифру загиблих спортсменів на війні проти РосіїВідомий український тенісист назвав цифру загиблих спортсменів на війні проти Росії
Мер Парижа виступила проти допуску росіян до Олімпійських ігор 2024Мер Парижа виступила проти допуску росіян до Олімпійських ігор 2024
П'ять країн Європи виступили із заявою проти повернення росіян та білорусів у міжнародний спортП'ять країн Європи виступили із заявою проти повернення росіян та білорусів у міжнародний спорт
Чемпіон світу з шахів виступив проти допуску росіян до змаганьЧемпіон світу з шахів виступив проти допуску росіян до змагань
Зіркові норвезькі біатлоністи виступили проти повернення росіян до міжнародного спортуЗіркові норвезькі біатлоністи виступили проти повернення росіян до міжнародного спорту
У традиційному турецькому стилі: з'явилося фото м'яча плей-офф та фіналу Ліги чемпіонівУ традиційному турецькому стилі: з'явилося фото м'яча плей-офф та фіналу Ліги чемпіонів
Миколенко та Зінченко зіграли один проти одного в українському дербі в АПЛМиколенко та Зінченко зіграли один проти одного в українському дербі в АПЛ
Естонія слідом за Чехією виступила проти бойкоту Олімпіади-2024 у разі допуску росіянЕстонія слідом за Чехією виступила проти бойкоту Олімпіади-2024 у разі допуску росіян
Відомий український бодібілдер загинув на війні проти РосіїВідомий український бодібілдер загинув на війні проти Росії
Польща очікує, що 40 країн виступлять проти участі спортсменів з Росії та Білорусі на ОлімпіадіПольща очікує, що 40 країн виступлять проти участі спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіаді
Последние новости
Подгружаем последние новости