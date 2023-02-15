Ліга чемпіонів: ПСЖ проти "Баварії", "Мілан" зустрінеться з "Тоттенхемом"

У вівторок, 14 лютого, пройдуть перші два матчі 1/8 фіналу плей-офф Ліги чемпіонів.

Перші поєдинки проведуть дві пари команд – італійський "Мілан" прийматиме англійський "Тоттенхем", а французький ПСЖ у Парижі зустрінеться з німецькою "Баварією".

Матчі-відповіді в цих парах відбудуться 8 березня на полях гостей.

Розклад та результати матчів дня

22:00. "Мілан" – "Тоттенхем"

22:00. "Парі Сен-Жермен" – "Баварія"

Нагадаємо, розіграш ЛЧ завершиться влітку. Фінальний матч турніру відбудеться 10 червня у Стамбулі.