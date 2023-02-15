Українські футболісти побили росіян на зборі в Туреччині – ЗМІ

Конфліктна ситуація сталася у турецькому готелі.

Українські футболісти побили росіян на зборі в Туреччині – ЗМІ
"Минай" випадково зустрів росіян у готелі
© ФК "Минай"

Футболісти та співробітники клубу української Прем'єр-ліги "Минай" стали учасниками бійки із представниками російського футбольного клубу "Шиннік" Ярославль на тренувальному зборі в Туреччині.

Про це повідомив Telegram-канал БОМБАРДИР.

Під час заселення в турецький готель Royal Seginus умовою української команди була відсутність там росіян. Проте після землетрусу до готелю заселився російський клуб "Шиннік" із Ярославля.

За даними джерела, група українських футболістів зробила зауваження росіянину, який у п'яному вигляді хамив персоналу готелю. Представник "Шинніка" не вибачився, після чого один із футболістів "Мінаю" його побив.

Росіянин привів на допомогу одноклубників, після чого розмова завершилася масовою бійкою. Російські ЗМІ також повідомили про "провокації українськими гаслами" з боку "Миная", а в результаті бійки четверо росіян отримали травми. На місце приїжджали поліція та швидка допомога.

Найближчим часом "Шинник" має виселитися із цього готелю. У російському клубі підтвердили факт інциденту, але не стали його коментувати.


Данило Слесь, ZN.ua





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