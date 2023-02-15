Російських спортсменів почали заявляти на азіатські турніри

Росіян вирішили допустити на Азіатські ігри та футбольний турнір, інформує ZN.ua.

Російських спортсменів почали заявляти на азіатські турніри
В Азії вирішили повернути росіян у спорт за рекомендацією МОК

Організатори Азіатських ігор-2023 запросили для участі на змаганнях збірну Росії зі спортивної гімнастики.

Президент Федерації спортивної гімнастики РФ Васілій Тітов у коментарі "Матч ТВ" заявив про отримання офіційного запрошення. Також ресурс повідомив про аналогічні запрошення для представників інших літніх видів спорту.

Азіатські ігри відбудуться з 23 вересня по 8 жовтня у китайському Ханчжоу. Раніше організатори підтримали прагнення МОК повернути росіян та білорусів на міжнародну арену, проте Олімпійський комітет Азії стверджував, що остаточно ще не затверджено процедуру.

Жіноча збірна Росії U-17 з футболу була включена до списку учасників турніру під егідою Федерації футболу Південної Азії (SAFF), про що повідомив Instagram організації. Першість пройде у місті Дакка (Бангладеш) з 20 по 28 березня.

Це зроблено на тлі повного вилучення всіх російських збірних та клубів із турнірів під егідою ФІФА та УЄФА.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.





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