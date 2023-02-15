Російських спортсменів почали заявляти на азіатські турніри
Росіян вирішили допустити на Азіатські ігри та футбольний турнір, інформує
Організатори Азіатських ігор-2023 запросили для участі на змаганнях збірну Росії зі спортивної гімнастики.
Президент Федерації спортивної гімнастики РФ Васілій Тітов у коментарі "Матч ТВ"
Азіатські ігри відбудуться з 23 вересня по 8 жовтня у китайському Ханчжоу. Раніше організатори підтримали прагнення МОК повернути росіян та білорусів на міжнародну арену, проте Олімпійський комітет Азії стверджував, що остаточно ще не затверджено процедуру.
Жіноча збірна Росії U-17 з футболу була включена до списку учасників турніру під егідою Федерації футболу Південної Азії (SAFF), про що
Це зроблено на тлі повного вилучення всіх російських збірних та клубів із турнірів під егідою ФІФА та УЄФА.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні та дотримуються допінгового законодавства.