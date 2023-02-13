"Була інша думка": капітан "Динамо" розповів про своє ставлення до Бандери

Капітан "Динамо" Сергій Сидорчук розповів про свій інтерес до історії України та ставлення до Степана Бандери,

"З приводу історії України з підручників, за якими ми навчалися, а тепер бачу, як пишуть у сучасних підручниках – бачу, що багато не сходиться з тим, що було у тих підручниках. Думаю, ти маєш знати історію України. Не те щоб активно, але читаю зараз.Мені було цікаво там, де в мене були прогалини.

"Бандера? Про нього теж була думка у мене, але зараз кардинально змінилося. Коли тобі подавали по-різному. Так само і про Стуса ще недавно. Кілька років тому дивився документальний фільм про Соловки, я прозрів, як це можливо взагалі", - сказав Сидорчук.

31-річний Сидорчук є уродженцем міста Запоріжжя. В сезоні капітан "Динамо" провів 25 матчів за киян у всіх турнірах. На рахунку футболіста одна гольова передача.