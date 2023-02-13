"Була інша думка": капітан "Динамо" розповів про своє ставлення до Бандери
Спортсмен почав вивчати історію України, аби розібратися, інформує
Капітан "Динамо" Сергій Сидорчук розповів про свій інтерес до історії України та ставлення до Степана Бандери,
"З приводу історії України з підручників, за якими ми навчалися, а тепер бачу, як пишуть у сучасних підручниках – бачу, що багато не сходиться з тим, що було у тих підручниках. Думаю, ти маєш знати історію України. Не те щоб активно, але читаю зараз.Мені було цікаво там, де в мене були прогалини.
"Бандера? Про нього теж була думка у мене, але зараз кардинально змінилося. Коли тобі подавали по-різному. Так само і про Стуса ще недавно. Кілька років тому дивився документальний фільм про Соловки, я прозрів, як це можливо взагалі", - сказав Сидорчук.
31-річний Сидорчук є уродженцем міста Запоріжжя. В сезоні капітан "Динамо" провів 25 матчів за киян у всіх турнірах. На рахунку футболіста одна гольова передача.