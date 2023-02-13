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2023-02-13
"Шахтар" включився у боротьбу за ганського футболіста – ЗМІ
"Гірники" можуть підписати гравця "Лудогорця".
Текпетей є лідером "Лудогорця"© ludogorets.com
Донецький "Шахтар" націлився на вінгера болгарського "Лудогорця" Бернарда Текпетея,
За інформацією джерела, отримати гравця намагається також загребське "Динамо", яке вже запропонувало п'ять мільйонів євро, але "Шахтар" в останній момент вступив у боротьбу.
25-річний Бернард Текпетей має в активі два матчі за збірну Гани. У поточному сезоні за "Лудогорець" на його рахунку 34 поєдинки, 10 голів та 8 асистів.
У минулому хавбек також виступав за німецькі "Шальке", "Падерборн" та "Фортуну", а також австрійський "Альтах".
Данило Слесь, ZN.ua