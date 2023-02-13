"Шахтар" включився у боротьбу за ганського футболіста – ЗМІ

"Гірники" можуть підписати гравця "Лудогорця".

Текпетей є лідером "Лудогорця"
© ludogorets.com

Донецький "Шахтар" націлився на вінгера болгарського "Лудогорця" Бернарда Текпетея, повідомляє Sports World Chana.

За інформацією джерела, отримати гравця намагається також загребське "Динамо", яке вже запропонувало п'ять мільйонів євро, але "Шахтар" в останній момент вступив у боротьбу.

25-річний Бернард Текпетей має в активі два матчі за збірну Гани. У поточному сезоні за "Лудогорець" на його рахунку 34 поєдинки, 10 голів та 8 асистів.

У минулому хавбек також виступав за німецькі "Шальке", "Падерборн" та "Фортуну", а також австрійський "Альтах".


Данило Слесь, ZN.ua





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