Українець вперше в історії переміг на Континентальному кубку зі стрибків із трампліну

Євген Марусяк здобув історичну перемогу.

Українець вперше в історії переміг на Континентальному кубку зі стрибків із трампліну
Марусяк переміг у Німеччині
© "Галка"

Українець Євген Марусяк став переможцем етапу Континентального кубка зі стрибків із трампліну в Німеччині.

У першому раунді спортсмен виконав стрибок на 138 метрів, а у другому стрибнув на 135,5 метра.

Із сумою балів 266,4 Марусяк посів перше місце та на 17,2 бала випередив німця Ремо Імгофа. Представник України вперше в історії завоював золото змагань такого рівня у стрибках із трампліну.

Відео стрибка Марусяка


Данило Слесь, ZN.ua





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