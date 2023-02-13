Українець вперше в історії переміг на Континентальному кубку зі стрибків із трампліну

Українець Євген Марусяк став переможцем етапу Континентального кубка зі стрибків із трампліну в Німеччині.

У першому раунді спортсмен виконав стрибок на 138 метрів, а у другому стрибнув на 135,5 метра.

Із сумою балів 266,4 Марусяк посів перше місце та на 17,2 бала випередив німця Ремо Імгофа. Представник України вперше в історії завоював золото змагань такого рівня у стрибках із трампліну.

Відео стрибка Марусяка