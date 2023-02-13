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2023-02-13
Українець вперше в історії переміг на Континентальному кубку зі стрибків із трампліну
Євген Марусяк здобув історичну перемогу.
Марусяк переміг у Німеччині© "Галка"
Українець Євген Марусяк став переможцем етапу Континентального кубка зі стрибків із трампліну в Німеччині.
У першому раунді спортсмен виконав стрибок на 138 метрів, а у другому стрибнув на 135,5 метра.
Із сумою балів 266,4 Марусяк посів перше місце та на 17,2 бала випередив німця Ремо Імгофа. Представник України вперше в історії завоював золото змагань такого рівня у стрибках із трампліну.
Відео стрибка Марусяка
Данило Слесь, ZN.ua