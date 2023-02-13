На Супербоулі-2023 прозвучала промова Зеленського із закликом підтримати Україну

Супербоул пройшов у США.

На Супербоулі-2023 прозвучала промова Зеленського із закликом підтримати Україну
Супербоул - одна з головних спортивних подій у світі
© Офіс президента

Надзвичайний та Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова повідомила про те, що промову президента Володимира Зеленського включали на стадіоні перед Супербоулом-2023.

"Вперше на одній із найважливіших та найпопулярніших для американців подій прозвучали слова нашого президента Володимира Зеленського із закликом до американців підтримувати нашу справедливу боротьбу і також були відзначені українські герої – гравці Української ліги американського футболу, які захищають нашу країну", – написала Маркарова у Facebook..

Нагадаємо, що переможцем 57-го в історії Супербоулу став "Канзас-Сіті", який здобув перемогу у матчі проти "Філадельфія Іглз"

Під час поєдинку на екранах стадіону з'явилося фото на підтримку гравців в американський футбол з України, які нині перебувають на фронті та протистоять військовому вторгненню Росії.

Варто зазначити, що Супербоул за популярністю серед одноденних спортивних подій поділяє перше місце у світі з фіналом Ліги чемпіонів. Фінал сезону НФЛ (американський футбол) традиційно дивляться не менш як сто мільйонів американців, а ще стільки ж людей спостерігають за грою по всьому світу.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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