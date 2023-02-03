У МОК відреагували на запрошення Зеленського відвідати Бахмут

У Міжнародному олімпійському комітеті відповіли на запитання про запрошення президентом України Володимиром Зеленським Томаса Баха до Бахмута.

"Президент МОК відвідав Україну влітку 2022 року на запрошення НОК. Під час цього візиту він зустрівся з постраждалими від війни спортсменами, побачив зруйновану спортивну інфраструктуру, а також зустрівся з президентом Зеленським для великого обговорення. Після візиту вони також обмінялися номерами телефонів. Поки що планів щодо нового візиту в Україну немає", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, днями Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

Після слів про готовність скасувати ізоляцію російських спортсменів президент України Володимир Зеленський запросив голову МОК Баха до Бахмута.

Бахмут є однією з найгарячіших точок на фронті, а російські війська штурмують місто щодня протягом кількох місяців.