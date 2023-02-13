Український голкіпер "Реала" Лунін виграв клубний чемпіонат світу

У суботу, 11 лютого, у Марокко відбувся фінал клубного чемпіонату світу 2023 року, в якому зустрічалися мадридський "Реал" та саудівський "Аль-Хіляль".

У складі мадридців весь поєдинок на полі провів український воротар Андрій Лунін, а зустріч завершилася з рахунком 5:3 на користь іспанського клубу.

Таким чином, "Реал" вп'яте у своїй історії виграв КЧС (2014, 2016, 2017, 2018 та 2023). Бронзу турніру виборов бразильський "Фламенго".

Нагадаємо, що Андрій Лунін став гравцем "Реала" ще в липні 2018 року, перейшовши із луганської "Зорі". Діюча угода з воротарем розрахована ще на півтора сезону.

Цього сезону через травму основного голкіпера Тібо Куртуа українець взяв участь у десяти матчах "Реала" у всіх турнірах.