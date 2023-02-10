Учасниця трьох Олімпіад померла у віці 37 років

Після тяжкої хвороби у віці 37 років померла відома італійська гірськолижниця Елена Фанкіні, повідомляє La Repubblika.

Причиною смерті стала онкологія. У 2018 році спортсменка була змушена пропустити Олімпіаду через хворобу.

Фанкіні спромоглася перемогти хворобу, але влітку минулого року у неї стався рецидив. Останній виступ гірськолижниці відбувся у грудні 2017 року на етапі Кубка світу.

Елена Фанкіні виступала на трьох зимових Олімпіадах (2006, 2010, 2014), багаторазово вигравала чемпіонат Італії, а також ставала переможницею двох етапів Кубка світу та віцечемпіонкою світу 2005 року у швидкісному спуску.