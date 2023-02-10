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2023-02-10
Учасниця трьох Олімпіад померла у віці 37 років
Елена Фанкіні боролася із тяжкою хворобою.
Фанкіні двічі перемагала на етапах Кубка світу© La Repubblica
Після тяжкої хвороби у віці 37 років померла відома італійська гірськолижниця Елена Фанкіні,
Причиною смерті стала онкологія. У 2018 році спортсменка була змушена пропустити Олімпіаду через хворобу.
Фанкіні спромоглася перемогти хворобу, але влітку минулого року у неї стався рецидив. Останній виступ гірськолижниці відбувся у грудні 2017 року на етапі Кубка світу.
Елена Фанкіні виступала на трьох зимових Олімпіадах (2006, 2010, 2014), багаторазово вигравала чемпіонат Італії, а також ставала переможницею двох етапів Кубка світу та віцечемпіонкою світу 2005 року у швидкісному спуску.
Данило Слесь, ZN.ua