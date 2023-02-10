Учасниця трьох Олімпіад померла у віці 37 років

Елена Фанкіні боролася із тяжкою хворобою.

Учасниця трьох Олімпіад померла у віці 37 років
Фанкіні двічі перемагала на етапах Кубка світу
© La Repubblica

Після тяжкої хвороби у віці 37 років померла відома італійська гірськолижниця Елена Фанкіні, повідомляє La Repubblika.

Причиною смерті стала онкологія. У 2018 році спортсменка була змушена пропустити Олімпіаду через хворобу.

Фанкіні спромоглася перемогти хворобу, але влітку минулого року у неї стався рецидив. Останній виступ гірськолижниці відбувся у грудні 2017 року на етапі Кубка світу.

Елена Фанкіні виступала на трьох зимових Олімпіадах (2006, 2010, 2014), багаторазово вигравала чемпіонат Італії, а також ставала переможницею двох етапів Кубка світу та віцечемпіонкою світу 2005 року у швидкісному спуску.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
В Естонії допустили бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусівВ Естонії допустили бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусів
Футболіст "Шахтаря" яскраво дебютував у матчі англійської Прем'єр-лігиФутболіст "Шахтаря" яскраво дебютував у матчі англійської Прем'єр-ліги
"Динамо" здобуло другу поспіль перемогу на зборі в Туреччині"Динамо" здобуло другу поспіль перемогу на зборі в Туреччині
Ярмоленко забив восьмий гол у чемпіонаті ОАЕЯрмоленко забив восьмий гол у чемпіонаті ОАЕ
Принаймні двоє учасників масштабного розграбування бюджету Євро-2012 отримали остаточні вироки з конфіскацією майнаПринаймні двоє учасників масштабного розграбування бюджету Євро-2012 отримали остаточні вироки з конфіскацією майна
Блок рекламы


Похожие новости
Рада направила звернення до МОК із закликом усунути росіян та білорусів від Олімпіади-2024Рада направила звернення до МОК із закликом усунути росіян та білорусів від Олімпіади-2024
В Естонії допустили бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусівВ Естонії допустили бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусів
Естонія слідом за Чехією виступила проти бойкоту Олімпіади-2024 у разі допуску росіянЕстонія слідом за Чехією виступила проти бойкоту Олімпіади-2024 у разі допуску росіян
Чехія не бойкотуватиме Олімпіаду-2024 у разі допуску росіянЧехія не бойкотуватиме Олімпіаду-2024 у разі допуску росіян
НОК України підтримав можливість бойкоту Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусівНОК України підтримав можливість бойкоту Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусів
Польща очікує, що 40 країн виступлять проти участі спортсменів з Росії та Білорусі на ОлімпіадіПольща очікує, що 40 країн виступлять проти участі спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіаді
Латвія готова бойкотувати Олімпіаду-2024 в разі допуску росіян та білорусівЛатвія готова бойкотувати Олімпіаду-2024 в разі допуску росіян та білорусів
Російським спортсменам не місце на Олімпіаді – ЗеленськийРосійським спортсменам не місце на Олімпіаді – Зеленський
Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024 у Парижі у разі допуску росіян та білорусівУкраїна може бойкотувати Олімпіаду-2024 у Парижі у разі допуску росіян та білорусів
Європейські країни можуть бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо Росію допустять до ІгорЄвропейські країни можуть бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо Росію допустять до Ігор
Последние новости
Подгружаем последние новости