Світоліна назвала орієнтовну дату повернення на корт

Українська тенісистка вже набирає форму на тренуваннях, інформує ZN.ua.

Світоліна назвала орієнтовну дату повернення на корт
Світоліна припинила виступи у березні минулого року
© НОК України

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна заявила про плани повернутися до виступів на турнірах уже навесні.

"Повертатимуся в Тур у квітні – це моє завдання, яке намагаюся брати на себе. Подивимося, в якому фізичному та ментальному стані буду. Квітень стоїть у моєму плані.

Дивитимемося з чоловіком, як дочка почуватиметься, подорожуватиме з нами, як вона буде у тенісному Турі", – цитує Світолину Tribuna.com.

Еліна Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу та найкращою тенісисткою в історії України. Вона зробила паузу в кар'єрі у березні минулого року, після чого народила дитину. У грудні стало відомо, що тенісистка поновила тренування.


Данило Слесь, ZN.ua





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