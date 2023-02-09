Світоліна назвала орієнтовну дату повернення на корт

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна заявила про плани повернутися до виступів на турнірах уже навесні.

"Повертатимуся в Тур у квітні – це моє завдання, яке намагаюся брати на себе. Подивимося, в якому фізичному та ментальному стані буду. Квітень стоїть у моєму плані.

Дивитимемося з чоловіком, як дочка почуватиметься, подорожуватиме з нами, як вона буде у тенісному Турі", – цитує Світолину Tribuna.com.

Еліна Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу та найкращою тенісисткою в історії України. Вона зробила паузу в кар'єрі у березні минулого року, після чого народила дитину. У грудні стало відомо, що тенісистка поновила тренування.