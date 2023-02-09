Баскетболіст збірної України Михайлюк змінив клуб у НБА

Баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк у рамках обміну перейшов із "Нью-Йорк Нікс" до "Портленда".

Як повідомляє ESPN, у цьому обміні в "Нікс" перейшов Джош Харт, а "Портленд" також отримав Кема Реддіша, Раяна Арчідіаконоу та захищений вибір у першому раунді драфту-2023.

Для Михайлюка це вже третій обмін та шостий клуб у кар'єрі в НБА . Нинішнього сезону українець рідко потрапляв до складу "Нікс". На його рахунку 13 матчів, у яких він у середньому набирав 1,6 очка за три хвилини на майданчику.