Баскетболіст збірної України Михайлюк змінив клуб у НБА
Українець став частиною обміну між клубами.
Баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк у рамках обміну перейшов із "Нью-Йорк Нікс" до "Портленда".
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Для Михайлюка це вже третій обмін та шостий клуб у кар'єрі в НБА. Нинішнього сезону українець рідко потрапляв до складу "Нікс". На його рахунку 13 матчів, у яких він у середньому набирав 1,6 очка за три хвилини на майданчику.
Михайлюк також виступав у НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс", "Детройт", "Оклахому" та "Торонто". За кількістю сезонів у НБА він уже наздогнав Кирила Фесенка, який грав у лізі з 2007 до 2012 року. Більше в НБА грали лише Віталій Потапенко (11 сезонів), Олексій Лень (грає 10-й сезон) та Станіслав Медведенко (7 сезонів).