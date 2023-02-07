"Динамо" здобуло третю поспіль перемогу на тренувальному зборі

6 лютого київське "Динамо" провело черговий товариський матч у рамках тренувального збору в Туреччині.

Кияни зустрічалися з македонською "Шкендією" та здобули перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол наприкінці першого тайму забив Джастін Лонвейк після помилки воротаря суперника.

"Динамо" – "Шкендія" – 1:0

Гол: Лонвейк, 45

"Динамо" (перший тайм): Нещерет, Караваєв, Боль, Дячук, Дубінчак, Андрієвський, Гармаш, Лонвейк, Пашко, Кабаєв, Пономаренко

"Динамо" (другий тайм): Нещерет (Моргун, 65), Малиш, Бурда, Попов, Дубінчак (Гусєв, 73), Сидорчук, Василець, Царенко, Беніто, Н.Волошин, Горбач

Повне відео матчу

Це вже третя перемога динамівців на зборі після. Раніше команда Мірчі Луческу здолала "Унирю Деж" (5:1) та "Вайле" (2:0).

Нагадаємо, за підсумками року "Динамо" вилетіло з єврокубків, а у турнірній таблиці УПЛ команда посідає третє місце, набравши 30 очок. Базова дата 16 туру Прем'єр-ліги – 4 березня. Підопічні Луческу зустрінуться з "Інгульцем".