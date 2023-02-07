"Динамо" здобуло третю поспіль перемогу на тренувальному зборі

Кияни забили єдиний гол у першому таймі.

Перемогу "Динамо" приніс гол Лонвейка
© Сайт ФК "Динамо Київ"

6 лютого київське "Динамо" провело черговий товариський матч у рамках тренувального збору в Туреччині.

Кияни зустрічалися з македонською "Шкендією" та здобули перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол наприкінці першого тайму забив Джастін Лонвейк після помилки воротаря суперника.

"Динамо" – "Шкендія" – 1:0

Гол: Лонвейк, 45

"Динамо" (перший тайм): Нещерет, Караваєв, Боль, Дячук, Дубінчак, Андрієвський, Гармаш, Лонвейк, Пашко, Кабаєв, Пономаренко

"Динамо" (другий тайм): Нещерет (Моргун, 65), Малиш, Бурда, Попов, Дубінчак (Гусєв, 73), Сидорчук, Василець, Царенко, Беніто, Н.Волошин, Горбач

Повне відео матчу

Це вже третя перемога динамівців на зборі після. Раніше команда Мірчі Луческу здолала "Унирю Деж" (5:1) та "Вайле" (2:0).

Нагадаємо, за підсумками року "Динамо" вилетіло з єврокубків, а у турнірній таблиці УПЛ команда посідає третє місце, набравши 30 очок. Базова дата 16 туру Прем'єр-ліги – 4 березня. Підопічні Луческу зустрінуться з "Інгульцем".


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
В Естонії допустили бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусівВ Естонії допустили бойкот Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусів
МОК назвав дві умови для повернення росіян у світовий спортМОК назвав дві умови для повернення росіян у світовий спорт
"Челсі" оформив рекордний трансфер в історії англійського футболу"Челсі" оформив рекордний трансфер в історії англійського футболу
Баскетболіст збірної України провів яскравий матч у Лізі розвитку НБАБаскетболіст збірної України провів яскравий матч у Лізі розвитку НБА
Футболіст "Динамо" та збірної України близький до трансферу в клуб АПЛ – ЗМІФутболіст "Динамо" та збірної України близький до трансферу в клуб АПЛ – ЗМІ
Блок рекламы


Похожие новости
"Динамо" здобуло другу поспіль перемогу на зборі в Туреччині"Динамо" здобуло другу поспіль перемогу на зборі в Туреччині
Український фрістайліст здобув першу в кар'єрі перемогу на Кубку світуУкраїнський фрістайліст здобув першу в кар'єрі перемогу на Кубку світу
Данія втретє поспіль виграла чемпіонат світу з гандболуДанія втретє поспіль виграла чемпіонат світу з гандболу
Українці виграли медалі на другому поспіль етапі Кубка світу з лижної акробатикиУкраїнці виграли медалі на другому поспіль етапі Кубка світу з лижної акробатики
Американка українського походження обіграла двох поспіль росіянок на Australian Open-2023Американка українського походження обіграла двох поспіль росіянок на Australian Open-2023
"Шахтар" назвав своїх суперників на тренувальному зборі у Туреччині"Шахтар" назвав своїх суперників на тренувальному зборі у Туреччині
"Динамо" назвало перших суперників на тренувальному зборі в Туреччині"Динамо" назвало перших суперників на тренувальному зборі в Туреччині
Колишній футболіст "Металіста" зробив татуювання на згадку про перемогу на ЧС-2022Колишній футболіст "Металіста" зробив татуювання на згадку про перемогу на ЧС-2022
Український футболіст приніс перемогу своїй команді у матчі чемпіонату КіпруУкраїнський футболіст приніс перемогу своїй команді у матчі чемпіонату Кіпру
"Динамо" здобуло розгромну перемогу у заключному матчі року"Динамо" здобуло розгромну перемогу у заключному матчі року
Последние новости
Подгружаем последние новости