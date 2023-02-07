Колишній футболіст "Челсі" опинився під завалами у Туреччині
Крістіан Атсу не виходить на зв'язок.
Футболіст збірної Гани Крістіан Атсу опинився під завалами внаслідок землетрусів у Туреччині.
Про це
Атсу з вересня минулого року виступає за турецький "Хатайспор". Клуб базується у місті Кахраманмараш у південно-східній частині Туреччини, яка сильно постраждала від землетрусів.
Разом із футболістом на зв'язок не виходить спортивний директор клубу Танер Савут.
31-річний Крістіан Атсу відомий за своїми виступами за збірну Гани, а також низку європейських клубів, серед яких "Порту", "Вітесс", "Евертон", "Малага" та "Ньюкасл". З 2013 по 2017 півзахисник належав лондонському "Челсі".
Турецькі ЗМІ також
Варто зазначити, що у Туреччині скасовано всі спортивні заходи. При цьому на тренувальних зборах у країні перебувають "Динамо", "Шахтар" та інші клуби УПЛ. Пресслужби грандів українського футболу вже повідомили, що гравці не постраждали від землетрусів.