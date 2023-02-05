"Динамо" здобуло другу поспіль перемогу на зборі в Туреччині

Кияни розібралися з данцями.

"Динамо" забило супернику два голи
© Сайт ФК "Динамо Київ"

5 лютого київське "Динамо" провело черговий товариський матч на тренувальному зборі в Туреччині.

Команда Мірчі Луческу зустрічалася з датським "Вайле" і зуміла здобути перемогу з рахунком 2:0. У першому таймі голом відзначився Владислав Супряга, а після перерви забив Олександр Яцик.

"Динамо" – "Вайле" – 2:0

Голи: Супряга, 11, Яцик, 81

"Динамо" (перший тайм): Нещерет, Дубінчак, Попов, Дячук, Караваєв, Сидорчук, Царенко, Лонвейк, Беніто, Волошин, Супряга

"Динамо" (другий тайм): Нещерет (Моргун, 62), Малиш, Бурда, Сирота, Вівчаренко, Андріївський, Яцик, Беніто (Пашко, 62), Гармаш, Кабаєв, Супряга (Горбач, 62)

Повне відео матчу

Динамівці здобули другу поспіль перемогу на зборах після розгрому румунського клубу "Униря Деж" (5:1). Наступний матч кияни проведуть проти македонської "Шкендії" 6 лютого.

Нагадаємо, за підсумками року "Динамо" вилетіло з єврокубків, а у турнірній таблиці УПЛ команда посідає третє місце, набравши 30 очок. Базова дата 16 туру Прем'єр-ліги – 4 березня. Підопічні Луческу зустрінуться з "Інгульцем".


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
"Росіяни – олімпійські чемпіони зі злочинів": Володимир Кличко записав звернення до президента МОК"Росіяни – олімпійські чемпіони зі злочинів": Володимир Кличко записав звернення до президента МОК
Футболіст збірної України Маліновський вибачився за обійми з російським гравцемФутболіст збірної України Маліновський вибачився за обійми з російським гравцем
МОК назвав дві умови для повернення росіян у світовий спортМОК назвав дві умови для повернення росіян у світовий спорт
"Челсі" оформив рекордний трансфер в історії англійського футболу"Челсі" оформив рекордний трансфер в історії англійського футболу
Баскетболіст збірної України провів яскравий матч у Лізі розвитку НБАБаскетболіст збірної України провів яскравий матч у Лізі розвитку НБА
Блок рекламы


Похожие новости
Український фрістайліст здобув першу в кар'єрі перемогу на Кубку світуУкраїнський фрістайліст здобув першу в кар'єрі перемогу на Кубку світу
Данія втретє поспіль виграла чемпіонат світу з гандболуДанія втретє поспіль виграла чемпіонат світу з гандболу
Українці виграли медалі на другому поспіль етапі Кубка світу з лижної акробатикиУкраїнці виграли медалі на другому поспіль етапі Кубка світу з лижної акробатики
Американка українського походження обіграла двох поспіль росіянок на Australian Open-2023Американка українського походження обіграла двох поспіль росіянок на Australian Open-2023
"Шахтар" назвав своїх суперників на тренувальному зборі у Туреччині"Шахтар" назвав своїх суперників на тренувальному зборі у Туреччині
"Динамо" назвало перших суперників на тренувальному зборі в Туреччині"Динамо" назвало перших суперників на тренувальному зборі в Туреччині
Колишній футболіст "Металіста" зробив татуювання на згадку про перемогу на ЧС-2022Колишній футболіст "Металіста" зробив татуювання на згадку про перемогу на ЧС-2022
Український футболіст приніс перемогу своїй команді у матчі чемпіонату КіпруУкраїнський футболіст приніс перемогу своїй команді у матчі чемпіонату Кіпру
"Динамо" здобуло розгромну перемогу у заключному матчі року"Динамо" здобуло розгромну перемогу у заключному матчі року
Кожен футболіст Саудівської Аравії отримає Rolls-Royce за перемогу над Аргентиною на ЧС-2022Кожен футболіст Саудівської Аравії отримає Rolls-Royce за перемогу над Аргентиною на ЧС-2022
Последние новости
Подгружаем последние новости