"Динамо" здобуло другу поспіль перемогу на зборі в Туреччині

5 лютого київське "Динамо" провело черговий товариський матч на тренувальному зборі в Туреччині.

Команда Мірчі Луческу зустрічалася з датським "Вайле" і зуміла здобути перемогу з рахунком 2:0. У першому таймі голом відзначився Владислав Супряга, а після перерви забив Олександр Яцик.

"Динамо" – "Вайле" – 2:0

Голи: Супряга, 11, Яцик, 81

"Динамо" (перший тайм): Нещерет, Дубінчак, Попов, Дячук, Караваєв, Сидорчук, Царенко, Лонвейк, Беніто, Волошин, Супряга

"Динамо" (другий тайм): Нещерет (Моргун, 62), Малиш, Бурда, Сирота, Вівчаренко, Андріївський, Яцик, Беніто (Пашко, 62), Гармаш, Кабаєв, Супряга (Горбач, 62)

Повне відео матчу

Динамівці здобули другу поспіль перемогу на зборах після розгрому румунського клубу "Униря Деж" (5:1). Наступний матч кияни проведуть проти македонської "Шкендії" 6 лютого.

Нагадаємо, за підсумками року "Динамо" вилетіло з єврокубків, а у турнірній таблиці УПЛ команда посідає третє місце, набравши 30 очок. Базова дата 16 туру Прем'єр-ліги – 4 березня. Підопічні Луческу зустрінуться з "Інгульцем".