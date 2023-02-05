Футболіст "Шахтаря" яскраво дебютував у матчі англійської Прем'єр-ліги

Бразилець забив у АПЛ.

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Transfermarkt оцінює вінгера в 25 мільйонів євро
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Бразильський футболіст "Шахтаря" Тете яскраво дебютував за "Лестер" у матчі 22-го туру АПЛ проти "Астон Вілли" (4:2).

Наприкінці першого тайму 22-річний півзахисник вивів свою команду вперед. Це був його дебютний матч за "Лестер", в який на правах оренди він перейшов наприкінці січня.

Тете навесні минулого року скористався правом призупинити контракт із "Шахтарем" через війну і перейшов до "Ліону".

У складі французького клубу бразилець провів 30 матчів, забив 8 голів та віддав 10 результативних передач у всіх турнірах.

Контракт хавбека із "Шахтарем" діє до кінця року, тому влітку бразилець теоретично ще може повернутися до команди.

Тете перейшов до "Шахтаря" з "Греміо" у 2019-му році за 15 мільйонів євро. За донеччан він зіграв 108 поєдинків, забив 31 гол і зробив 15 асистів.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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